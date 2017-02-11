"Штаб блокады" перекрыл дорогу Ясиноватая-Константиновка

Организаторы блокады на Донбассе вечером в пятницу, 10 февраля, перекрыли железную дорогу "Ясиноватая-Константиновка".

Об этом сообщает "Штаб блокады" на странице в Facebook.

В сообщении говорится, что блокада осуществляется на участке возле станции Фенольная.

"Штаб блокады при поддержке Добровольческого движения ОУН… заблокировал основную магистраль торговли на крови и финансирования терроризма Ясиноватая-Константиновка. Блокада осуществляется на участке возле станции Фенольная. В настоящее время ведутся инженерные работы и обустройство местности", - отмечается в заявлении.

Позже в "штабе блокады" подчеркнули, что не будут блокировать железнодорожные составы, идущие через станцию Фенольная, с заводов и предприятий, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

"Во избежание возможных манипуляций, Штаб официально заявляет, что не планирует блокировать железнодорожные составы, которые идут через станцию Фенольная, заводов государственных шахт и других предприятий, находящихся на подконтрольной Украине территории. А также электропоезд от станции Фенольная к Константиновке будет иметь свободный путь к месту своего назначения", - говорится в сообщении.

Как известно, акция "блокады торговли с оккупантами" началась 25 января, когда активисты заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная на участке Горное-Золотое, а также станцию "Светланово" с призывами о прекращении торговли с незаконными вооруженными формированиями.

28 января организаторы блокады Донбасса заявили о намерении ее расширить.

Представители местной власти, председатель СБУ осудили такие действия, назвав их популистскими и незаконными.

31 января премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что получению угля с неподконтрольных территорий на Донбассе на данный момент нет альтернативы.

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