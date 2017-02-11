За сутки боевики 63 раза обстреляли позиции ВСУ, погибших среди военных нет - штаб

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За прошедшие сутки, 10 февраля, боевики 63 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на Донбассе, сообщает пресс-служба штаба АТО.
В частности, на Мариупольском направлении боевики обстреливали Гнутово, Павлополь, Широкино и Водяное из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Окрестности Красногоровки боевики обстреливали из РСЗО БМ-21 Град, танков и минометов.
На Донецком направлении боевики обстреливали Авдеевку, Невельское и Опытное из минометов калибра 120 мм, Новгородское, Невельское, Луганское и Зайцево – из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, по позициям в окрестностях Авдеевки, Луганского и Верхнеторецкого вели огонь снайперы боевиков.
На Луганском направлении боевики обстреливали Крымское из минометов калибра 120 мм и Новозвановку – из гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.
Ранее сообщалось, что в Днипре на данный момент находятся 120 неопознанных тел украинских военнослужащих. Есть также неопознанные тела в Запорожской области и в Харьковской, также есть несколько могил в Старобельске.
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