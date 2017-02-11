Боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ, ранены двое военнослужащих – штаб

В зоне проведения антитеррористической операции в субботу, 11 февраля, по состоянию на 18.00 боевики 28 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, двое ранены, сообщили в штабе АТО.

За 11 дней на Донбассе погибло 9 мирных жителей, 41 ранен - Хуг

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"Боевики продолжают нарушать режим тишины и обстреливать наши позиции из запрещенных минскими соглашениями вооружения… Всего зафиксировано 28 обстрелов. К сожалению, двое наших военных ранены", – сказано в сводке пресс-центра штаба АТО.

На Мариупольском направлении из минометов обстреляли украинские позиции в районе Павлополя. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новотроицкое, Гнутово, Павлополь, Широкино и Водяное. По Широкино огонь вела БМП противника.

На Донецком направлении - из минометов различных калибров боевики обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку, Опытное и Троицкое.

За 11 дней на Донбассе погибло 9 мирных жителей, 41 ранен - Хуг



С 29 января по 9 февраля на Донбассе был ранен 41 мирный житель, 9 погибли. Об этом сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на пресс-конференции в субботу, 11 февраля, в Донецке, передает "Украинская правда".

"За период с 29 января до 9 февраля мы зафиксировали следующее: подтвердили 50 случаев ранений населения, 9 из которых были со смертельным исходом. Это неприемлемо высокое число жертв. Это произошло из-за того, что вооружение давным-давно должно было быть отведено", - сказал Хуг.

Он также заявил, что количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе снизилось, но остается неприемлемо высоким.

"Вы знаете о том высоком количестве нарушений режима прекращения огня, которые ОБСЕ зафиксировала на прошлой неделе. Нарушения значительно снизились за последние дни, но они по-прежнему остаются неприемлемо высокими. С полуночи 9 февраля до полночи 10 февраля миссия ОБСЕ зафиксировала 460 нарушений режима прекращения огня, в луганском регионе - 55 нарушений", - сказал первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине.

Он добавил, что с полуночи субботы до 01.30 миссия ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня.

Хуг также заявил, что риск новой эскалации ситуации на Донбассе остается высоким.

"Причины нарушений остаются - наличие тяжелого вооружения на участках, где вооружение не должно находиться. Например, 5 февраля мы видели 2 танка Т-64 в Васильевке, а 3 февраля мы видели семь гаубиц в Макеевке, 6 февраля мы видели 11 гаубиц в Богоявленке, и это всего лишь некоторые из наших наблюдений. И до тех пор, пока это тяжелое вооружение находится там, где не должно находиться, риск вспышки насилия остается высоким", - сказал Хуг.

По его мнению, еще одна причина, по которой ситуация может снова обостриться, - слишком близкое расположение позиций противоборствующих сторон.

"Если эти позиции так и останутся близко друг к другу, и между ними не останется расстояния, риск неизбежен", - заявил представитель ОБСЕ.

В Авдеевке восстановлено 149 домов, первая группа эвакуированных жителей готова вернутся в город



В Авдеевке после обстрелов боевиков восстановлено 149 домов. Об этом сообщил глава Донецкой облВЦА Павел Жебривский на странице в Фейсбук.

По его словам, в воскресенье, 12 февраля в город планирует вернуться первая группа из 23 жителей, среди которых 9 детей, которые ранее покинули город во время активизации обстрелов боевиков.

"Некоторые жители частного сектора восстанавливают свои дома сами, мы предоставляем им строительные материалы. В Авдеевке мы ремонтируем не только то, что российские наемники разрушили за минувшую неделю, но и те более 800 объектов, которые были разрушены в городе с начала российской агрессии", - заявил Жебривский.

В свою очередь руководитель ВГА Авдеевки Павел Малыхин в эфире телеканала "112 Украина" сообщил, что в воскресенье планируют вернуться домой 30 ранее эвакуированных жителей Авдеевки, которые подали соответствующие заявки.

По словам Малыхина, ситуация в городе контролируемая, в городе тихо, однако по подразделениям украинских военных сил в Авдеевской промзоне продолжаются обстрелы.

Отметим, из Авдеевки эвакуировали около 300 человек.

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