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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 10 января 2017 г.
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Знания студентов-медиков протестируют на соответствие стандартам США
время публикации: 07:37
последнее обновление: 07:37
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Знания студентов-медиков протестируют на соответствие стандартам США

В 2017 году Минздрав проведет оценку состояния медицинского образования в Украине по сравнению с международными, в частности американскими, стандартами. Внешнее оценивание качества подготовки будущих врачей будет происходить несколькими путями. Об этом Минздрав сообщил ректоров высших медицинских учебных заведений официальным письмом, передает сайт Нацмедуниверситета им. Богомольца.

В документе говорится, что к лицензионному экзамену "Общая врачебная подготовка", который является обязательным для аттестации врачей-интернов и планируется на 28 марта года включат субтест по оказанию помощи при неотложных состояниях.

Дополнительный тест основан на вопросах экзамена для получения медицинской лицензии в США (USMLE).

Для студентов 6-го курса направления "Медицина" 12 мая проведут международное сравнительное исследование на базе теста "Международные основы медицины" (IFOM), который администрирует Национальный совет медицинских экзаменаторов США.

Оценку будет проводить государственный Центр тестирования профессиональной компетентности направлений подготовки "Медицина" и "Фармация" при Минздраве.

Ранее сообщалось, что в Киеве создадут учебно-тренировочный центр для подготовки спасателей-парамедиков по стандартам НАТО.

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