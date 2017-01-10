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Азаров проиграл все судебные инстанции в деле против СБУ
время публикации: 14:06
последнее обновление: 17:18
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Азаров проиграл все судебные инстанции в деле против СБУ

Верховный суд отказал экс-премьер-министру Николаю Азарову в пересмотре решений двух судов и постановления коллегии судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел по его иску к Службе безопасности и экс-советнику экс-главы СБУ Маркияну Лубкивскому.

Об этом сам Лубкивский сообщает во вторник на своей странице в Facebook.

"Экс-премьер-министр проиграл все судебные инстанции в деле против СБУ и экс-советника Наливайченко", - пишет Лубкивский.

Окончательное решение по этому делу приняла 22 декабря 2016 года коллегия судей Верховного Суда Украины, отказав Азарову в допуске к производству по всем его исками и заявлениями о пересмотре принятых судами решений.

Лубкивский отметил, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, во время пребывания в должности советника председателя СБУ Валентина Наливайченко Лубкивский заявлял, что экс-премьер Азаров пытался дестабилизировать ситуацию в Украине, проплачивая псевдопротестные акции.

Азаров подобные обвинения назвал "лживой грязью", а также заявил, что не может финансировать акции протеста по причине "отсутствия денег" и пригрозил Лубкивскому судом.

6 февраля 2016 года Шевченковский райсуд Киева отказал экс-премьеру в удовлетворении его иска о клевете.

7 апреля Апелляционный суд Киева в основной части оставил предыдущее решение суда без изменений.

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Вторник, 10 января 2017 г.  

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