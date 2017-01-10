В Черногории официально отрицают любой бизнес сына Януковича в стране

Черногория официально отрицает любую деловую активность сына бывшего президента Украины Александра Януковича в этой стране.

Об этом сообщает Радио "Свобода" со ссылкой на комментарий Агентства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Черногории.

Так, в черногорском ведомстве сообщили, что законодательство страны обязывает банки уведомлять агентство о попытке лиц, в отношении которых применяются санкции, осуществить любые операции.

"Пока же никакой информации о попытках Александра Януковича осуществлять в Черногории любую деловую деятельность или инвестиции не поступало", – говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что в правительстве Черногории на запрос "Радио Свобода" тоже "отрицают возможность какой-либо инвестиционной деятельности со стороны Александра Януковича".

Ранее западнобалканские таблоиды сообщили, что Александр Янукович решил вложить 13 млн евро в недвижимость в Черногории, а побудила его к этому 31-летняя сербская модель и звезда Playboy Сорая Вучеліч.

Информацию об этом распространило сербское бульварное издание Informer.

Напомним, Александр Янукович входит в перечень лиц, против которых ЕС применяет персональные санкции от марта 2014 года. Впоследствии к этим санкциям присоединилась и Черногория. Санкции не запрещают въезд Януковича в страну, но все его активы подлежат конфискации.

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