В Черногории официально отрицают любой бизнес сына Януковича в стране

Черногория официально отрицает любую деловую активность сына бывшего президента Украины Александра Януковича в этой стране.
Об этом сообщает Радио "Свобода" со ссылкой на комментарий Агентства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Черногории.
Так, в черногорском ведомстве сообщили, что законодательство страны обязывает банки уведомлять агентство о попытке лиц, в отношении которых применяются санкции, осуществить любые операции.
"Пока же никакой информации о попытках Александра Януковича осуществлять в Черногории любую деловую деятельность или инвестиции не поступало", – говорится в сообщении.
В сообщении также говорится, что в правительстве Черногории на запрос "Радио Свобода" тоже "отрицают возможность какой-либо инвестиционной деятельности со стороны Александра Януковича".
Ранее западнобалканские таблоиды сообщили, что Александр Янукович решил вложить 13 млн евро в недвижимость в Черногории, а побудила его к этому 31-летняя сербская модель и звезда Playboy Сорая Вучеліч.
Информацию об этом распространило сербское бульварное издание Informer.
Напомним, Александр Янукович входит в перечень лиц, против которых ЕС применяет персональные санкции от марта 2014 года. Впоследствии к этим санкциям присоединилась и Черногория. Санкции не запрещают въезд Януковича в страну, но все его активы подлежат конфискации.
|
Cсылки по теме:
Суд решил, что обвинения Геращенко в адрес сына Януковича о причастности к убийствам на Майдане недостоверны
// NEWSru.ua // Украина // 18 ноября 2016 г.
Саша "Стоматолог" подозревается в причастности к завладению "Межигорьем". Он объявлен в розыск - ГПУ
// NEWSru.ua // Украина // 17 октября 2016 г.
Суд арестовал банковские счета компаний Александра Януковича
// NEWSru.ua // Украина // 28 марта 2016 г.
Из 18 членов "семьи" Януковича европейские активы арестованы только у Иванющенко и Арбузова - ГПУ
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2016 г.
Украина и ряд стран присоединились к санкциям ЕС против чиновников режима Януковича
// NEWSru.ua // Украина // 10 апреля 2015 г.