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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 10 января 2017 г.
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Укроборонпром объяснил, почему решил производить американские винтовки M16
время публикации: 11:32
последнее обновление: 11:46
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Украина переходит на стандарты НАТО, и уже сейчас имеет совместную бригаду с двумя странами альянса. Кроме того, украинские военные участвуют в миротворческих операциях вместе со странами НАТО

"Укроборонпром" сегодня, 10 января, опубликовал материал, в котором объясняется, зачем Украина собирается выпускать винтовки M16, и сообщаются подробности об этом оружии.

Пресс-служба концерна напоминает, что Украина переходит на стандарты НАТО, и уже сейчас имеет совместную бригаду с двумя странами альянса. Кроме того, украинские военные участвуют в миротворческих операциях вместе со странами НАТО.

"В каждом из этих случаев одной из проблем является решение вопроса логистики. Например, в Литовско-Польско-Украинской бригаде польские бойцы используют штурмовую винтовку Beryl, калибром 5,56×45, в то время когда украинские бойцы - автомат АКМ или АКМС калибра 7,62х39. С аналогичными проблемами столкнулись украинские саперы в Афганистане во время участия в миссии ISAF. Для решения проблемы с различными стандартами оружия украинские войска были вынуждены использовать немецкие штурмовые винтовки G36, которые передали литовские бойцы", - заявили в "Укроборонпроме".

Создание оружия на основе американской M16 призвано решить эту проблему.

M16 - модульная винтовка, что позволит адаптировать ее украинскую версию WAC-47 под различные калибры (5,45х39, 7,62х39, 5,56х45 NАТО) и боеприпасы (мощный патрон с дозвуковой пулей .458 SOCOM или 6.8 SPC II с высокой кинетической энергией и останавливающими свойствами). Можно будет устанавливать разные по длине стволы (10,5”, 11,5”, 14,5”, 18” или 24”).

"Укроборонпром" планирует передать первую партию украинских M16 в боевые подразделения армии. Отзывы бойцов позволят внести необходимые изменения перед началом массового производства.

Концерн подчеркивает, что оружие будет производиться в Украине на основе лицензий от правительства США. Первое разрешение - для испытаний и оценки - было получено в декабре 2016 года.

Напомним, что в Украине уже производится система раннего выявления целей для контроля за границей в сотрудничестве с Aeroscraft. Первая из них была установлена в конце 2016 года в Мариуполе.

В октябре 2016 года "Укроборонсервис" и словацкая Grand Power S.R.O. подписали договор о совместном производстве пистолетов K100 и пистолетов-пулеметов K105 в Украине.

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