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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 10 января 2017 г.
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Только трое из 56 богатых чиновников по просьбе волонтёров пожертвовали часть сбережений на армию

время публикации: 14:48
последнее обновление: 16:09
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Только трое из 56 богатых чиновников по просьбе волонтёров пожертвовали часть сбережений на армию

Только трое из полусотни богатых чиновников, депутатов, прокуроров, судей сделали пожертвования в рамках волонтерского проекта "еДесятина", в рамках которого им было предложено перечислить часть своего состояния на армию.

"Ровно два месяца назад, мы написали первые десять писем самым богатым чиновникам и предложили им направить часть показанного в е-декларациях состояния на нужды армии. На сегодня письма направлены 56 "е-декларантам", среди которых самые богатые депутаты различных фракций и групп, министры, мэры городов, руководители обладминистраций, прокуроры и даже судьи", - сообщили волонтеры "Вернись живым" в Facebook.

"Лишь 11 из 56 получателей "писем счастья", прислали нам ответы. Оказали помощь трое из них. А именно: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко (передал тепловизор "Народному тылу"), депутат ВРУ Анна Гопко (указала в письме, что перечислила средства на счет "Вернись живым") и старший следователь департамента специальных расследований Генпрокуратуры Юрий Кривобок (помог в приобретении для проекта "Броня" 60 планшетов SamsungGalaxy Tab3 с дополнительными картами памяти)", - отметили в движении.

Со всеми ответами можно ознакомиться на специальной странице в Google Docs.

Волонтеры отмечают, что среди чиновников есть нормальные люди, которым не все равно, что в стране идет война, но среди простых украинцев таких неравнодушных людей больше.

Напомним, за 2015 год 41% украинцев давали деньги волонтерам – на потребности армии или помощь переселенцам.

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Вторник, 10 января 2017 г.  

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