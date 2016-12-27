Обнародованные Савченко списки пленных – некорректны, заявил Тандит

Списки пленных и пропавших без вести, обнародованные народным депутатом Надеждой Савченко, некорректны.

Об этом заявил во вторник 10 января советник главы СБУ Юрий Тандит, сообщает Укринформ.

"Мы уже сейчас можем говорить о том, что списки, предоставленные на Facebook Надеждой Савченко, некорректные. В этих списках есть повторы, несколько раз упоминается одно и то же лицо. В списках есть ребята, которых мы официально считаем без вести пропавшими. В списках есть и погибшие", - сказал он.

Тандит не стал давать оценку действиям Савченко (опубликование списков пленных), но отметил, что теперь появятся силы, которые будут устраивать манипуляции на основе этих списков.

"Я бы не хотел сейчас вдаваться в нюансы и гадать на кофейной гуще, но она (Савченко ), к сожалению, это сделала (опубликовала списки)", - сказал Тандит.

Он также отметил, что общался с Савченко после опубликования списков, но не стал комментировать разговор с ней. Тандит отметил, что он поставил вопрос Савченко о том, каким образом опубликованные списки помогут решить вопрос освобождения заложников.

"... Понятно, что есть силы, которые будут манипулировать этими данными и делать все, чтобы процесс освобождения заложников был сдвинут в нерешенность этого вопроса", - сказал представитель СБУ.

Отвечая на вопрос, каким образом Савченко получила эти списки, Тандит отметил, что Савченко заверила его по телефону, что списки ей передали волонтеры.

"Я пока не могу говорить всего, но поверьте, что есть определенные факты, которые говорят, что не только волонтеры передали ей эти списки", - сказал он.

Ранее народный депутат Надежда Савченко опубликовала списки пленных в ОРДЛО и на территории РФ и пропавших без вести.

Напомним, 7 января советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что публикация в открытом доступе данных о содержащихся в плену боевиков "Д/ЛНР" украинцев может навредить самим пленным и их родственникам.

Тандит добавил, что СБУ проведет разъяснительную работу с народным депутатом Надеждой Савченко, которая накануне пообещала обнародовать список пленных. "Не сомневайтесь: мы обязательно проведем определенную работу в рамках действующего законодательства", - сказал он.

Он напомнил, что публикация персональной информации ограничена украинским законодательством, в частности законом "О защите персональных данных".

В заложниках на не контролируемой Украиной территории находятся 110 человек.

Украинская сторона в качестве жеста доброй воли передала 15 человек из списка боевиков в надежде, что Россия разблокирует процесс освобождения 58-и украинских заложников, удерживаемых на неподконтрольных территориях. Боевики-"ДНРовцы" сначала заявили, что в ответ на передачу Киевом 15 пленных никого не отдадут, однако позже передумали и 27 декабря 2016 года отпустили двух пленных женщин, Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак - как заявили руководители группировок "Д/ЛНР", ради депутата Надежды Савченко (так, например, 23 декабря член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что рассмотрение вопроса об освобождении боевиками заложников было вновь сорвано).

27 декабря 2016 года представители группировок "ДНР" и "ЛНР" заявили, что всего они готовы вернуть Украине 47 заложников в обмен на 690 подозреваемых в терроризме граждан. Между те, ранее Савченко заявила о договоренности с боевиками якобы об обмене 226 задержанных на 52 украинских пленника.

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