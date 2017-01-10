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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 10 января 2017 г.
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Боевики ведут обстрелы на всех направлениях. За день – 26 нарушений "тишины". Один военный ВСУ погиб, двое ранены
время публикации: 18:26
последнее обновление: 18:26
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Российско-террористические войска в течение сегодняшнего дня осуществили 26 обстрелов в зоне проведения Антитеррористической операции, среди украинских военных – один погибший и двое раненых.

Об этом во вторник 10 января сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Facebook.

"На Мариупольском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке. С гранатометов различных калибров – по Марьинке, Водяному, Талаковке и Широкино. Со стрелкового оружия – по Павлополю и Новотроицкому. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики вели огонь по Новозвановке из минометов и противотанковых ракетных комплексов.

На Донецком направлении – из минометов различных калибров по Авдеевке, Крутой Балке, Опытному и Зайцево. По Опытному огонь вела также и БМП противника.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки – 9 января – в зоне проведения АТО боевики 46 раз открывали огонь, 5 украинских военных получили ранения. По информации штаба АТО, за 8 января российско-оккупационные войска совершили 51 обстрел в зоне проведения АТО, трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. 7 января террористы 72 раза нарушали режим прекращения огня – в тот день были ранены 6 украинских военных.

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Вторник, 10 января 2017 г.  

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