Свидетель по делу об убийстве Грабовского найден мёртвым, - адвокат

Свидетель по делу об убийстве Юрия Грабовского, адвоката российский ГРУшников, найден мертвым. Об этом в Facebook сообщила адвокат Оксана Соколовская, которая представляла в суде интересы российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
"05 января 2017 года получила звонок со службы Розыска людей (Владимирская, 15), пригласили на опознания трупа, схожего на Сергея Федосенко", - написала Соколовская.
По словам Соколовской, труп имеет схожесть на 90%. Федосенко работал помощником Соколовской. Именно он видел Грабовского в киевском офисе 6 марта 2016 года в сопровождении неизвестного. Грабовский выглядел странно и покинул офис после того, как забрал что-то, предположительно крупную сумму денег, из своего сейфа. После этого Грабовский пропал.
Федосенко пропал в ноябре 2016 года.
25 марта 2016 года адвоката Юрия Грабовского нашли убитым в лесу Черкасской области.
Силовики задержали подозреваемого в организации исчезновения Юрия Грабовского.
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