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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 10 января 2017 г.
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Свидетель по делу об убийстве Грабовского найден мёртвым, - адвокат
время публикации: 14:58
последнее обновление: 15:55
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Свидетель по делу об убийстве Юрия Грабовского, адвоката российский ГРУшников, найден мертвым. Об этом в Facebook сообщила адвокат Оксана Соколовская, которая представляла в суде интересы российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева

Свидетель по делу об убийстве Юрия Грабовского, адвоката российский ГРУшников, найден мертвым. Об этом в Facebook сообщила адвокат Оксана Соколовская, которая представляла в суде интересы российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

"05 января 2017 года получила звонок со службы Розыска людей (Владимирская, 15), пригласили на опознания трупа, схожего на Сергея Федосенко", - написала Соколовская.

По словам Соколовской, труп имеет схожесть на 90%. Федосенко работал помощником Соколовской. Именно он видел Грабовского в киевском офисе 6 марта 2016 года в сопровождении неизвестного. Грабовский выглядел странно и покинул офис после того, как забрал что-то, предположительно крупную сумму денег, из своего сейфа. После этого Грабовский пропал.

Федосенко пропал в ноябре 2016 года.

25 марта 2016 года адвоката Юрия Грабовского нашли убитым в лесу Черкасской области.

Силовики задержали подозреваемого в организации исчезновения Юрия Грабовского.

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Вторник, 10 января 2017 г.  

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