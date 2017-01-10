Судить Ефремова будут не в Северодонецке, а в Старобельске – СМИ

Апелляционный суд Луганской области принял решение проводить судебные заседания по делу бывшего лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова в городе Старобельске Луганской области.
"Луганский апелляционный суд… в Северодонецке закрыл заседание по делу бывшего главы фракции Партии регионов Александра Ефремова. Коллегия судей рассмотрела вопрос определения территориальной подсудности уголовного производства в отношении Ефремова и приняла решение, что рассматривать это дело должен Старобельский районный суд", - сообщает телеканал "112.Украина" во вторник 10 января.
При этом защита Ефремова заявила, что считает перенос рассмотрения дела в один из судов Луганской области безосновательным и настаивает, чтоб рассмотрение происходило в Киеве, поскольку именно в столице находится орган досудебного расследования.
Как сообщалось, Ефремов подозревается в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации; пособничестве в захвате здания управления СБУ в Луганской области; совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; содействии в создании и деятельности террористической организации "ЛНР", а также в государственной измене.
3 января Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт.
Напомним, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева. Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны, Ефремову вменяется прямая поддержка преступной организации "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом компании "Луганскуголь".
Сам Ефремов убеждал, что не виновен в преступлениях, инкриминируемых ему Генпрокуратурой.
24 ноября суд еще раз продлил Ефремову арест - до 22 января 2017 года.
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