Списки Савченко: "ДНРовцы" потребовали выдать "беркутовцев" Зинченко и Аброськина

Террористическая группировка "ДНР" отправила запрос на выдачу бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина и Сергея Зинченко, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Об этом говорится в списках, обнародованных нардепом Надеждой Савченко.

Среди 524 человек, которые запрашивают "ДНРовцы", есть Зинченко Сергей Павлович, 1990 года рождения, и Аброськин Павел Михайлович, 1989 года рождения.

Напомним, Зинченко и Аброськина арестовали в марте-апреле 2014 года. Они входили в так называемую "черную роту" "Беркута", которая стреляла по майдановцам в феврале 2014 года.

Зинченко и Аброськина находится под стражей.

Ранее народный депутат Надежда Савченко опубликовала списки пленных в ОРДЛО и на территории РФ и пропавших без вести. Советник председателя СБУ Юрий Тандит отметил, что списки Савченко - некорректны.

Напомним, 27 декабря 2016 года представители группировок "ДНР" и "ЛНР" заявили, что всего они готовы вернуть Украине 47 заложников в обмен на 690 подозреваемых в терроризме граждан. Между те, ранее Савченко заявила о договоренности с боевиками якобы об обмене 226 задержанных на 52 украинских пленника.

В конце декабря украинская сторона в качестве жеста доброй воли передала 15 человек из списка боевиков в надежде, что Россия разблокирует процесс освобождения 58-и украинских заложников, удерживаемых на неподконтрольных территориях.

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