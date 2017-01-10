В СБУ рассказали, какая у Ефремова камера

Служба безопасности Украины заявляет, что экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов находится в стандартной двухместной камере площадью 13,5 квадратных метров, которая оборудована всем необходимым.
Такую информацию пресс-служба ведомства обнародовала в ответ на заявление адвокатов Ефремова о том, что он отбывает арест в одиночной камере с искусственным освещением.
"СБУ официально опровергает информацию адвокатов, опубликованную в интервью одному из отечественных СМИ, о якобы "нечеловеческих" условиях пребывания Александра Ефремова в изоляторе временного содержания СБ Украины", - сказано в заявлении.
В ведомстве заверили, что за все время пребывания под стражей Ефремов и его адвокаты не подали ни одной жалобы, в том числе на условия содержания.
Пресс-служба СБУ отмечает, что Ефремов находится в стандартной двухместной камере площадью 13,5 квадратных метров, которая оборудована всем необходимым. Окно с форточкой свободно открывается по желанию задержанного.
"Для прекращения спекуляций Служба безопасности Украины, по обращению адвокатов, готова предоставить возможность для ознакомления с условиями содержания господина Ефремова Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской", - сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что адвокат Ефремова Александр Мельников заявил о том, что бывший нардеп отбывает арест в одиночной камере с искусственным освещением. Защита рассматривает такое обращение с арестованным как пытки. Мельников отметил, что администрация СИЗО разрешает жене Ефремова периодически его навещать.
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