Савченко ослушалась СБУ и выложила списки пленных на Донбассе, но за точность не ручается

Вопреки предостережениям Службы безопасности Украины народный депутат Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки заложников на территориях, подконтрольных боевикам "Л/ДНР", украинских политзаключенных, которых удерживают в российских тюрьмах и в оккупированном Крыму, а также списки лиц, которых требуют вернуть представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как отмечается в сообщении Савченко, в списках на обмен есть две категории людей. К первой относятся "наши военнопленные, находящиеся на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей Украины". По данным украинской стороны, к этой категории относятся 129 человек, удержание 42 из которых подтвердили представители ОРДЛО.

Кроме того, Украина разыскивает 494 пропавших без вести, отмечает Савченко. По ее словам, это количество пропорционально "обмену на заключенных в Украине по спискам, которые запрашивают представители оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей Украины".

Представители "ДНР" требуют освободить 524 человек, а "ЛНР" - 377. Нардеп отмечает, что из этих списков украинская сторона подтверждает "примерно 256" человек.

Вторая категория обмена, по словам Савченко, это украинские политзаключенные, удерживаемые в российских тюрьмах и в оккупированном Крыму, которых на данный момент 44 человека. Она предлагает обменять их на российских граждан, отбывающих наказания за преступления совершенные против территориальной целостности Украины и против украинского народа в период с 2014 по 2016 годы, которых на данный момент 102.

При этом Савченко отмечает, что в этих списках могут быть неточности. "Кого-то могли обменять так, что никто не знал, о ком-то могут быть неточные или неполные данные", - пишет нардеп.

Напомним, 7 января советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что публикация в открытом доступе данных о содержащихся в плену боевиков "Д/ЛНР" украинцев может навредить самим пленным и их родственникам.

Тандит добавил, что СБУ проведет разъяснительную работу с народным депутатом Надеждой Савченко, которая накануне пообещала обнародовать список пленных. "Не сомневайтесь: мы обязательно проведем определенную работу в рамках действующего законодательства", - сказал он.

Он напомнил, что публикация персональной информации ограничена украинским законодательством, в частности законом "О защите персональных данных".

В заложниках на не контролируемой Украиной территории находятся 110 человек.

Украинская сторона передала 15 человек из списка боевиков в надежде, что Россия разблокирует процесс освобождения 58-ми украинских заложников, удерживаемых на неподконтрольных территориях. Боевики-"ДНРовцы" сначала заявили, что в ответ на передачу Киевом 15 пленных никого не отдадут, однако позже передумали, и 27 декабря 2016 года отпустили двух пленных женщин, Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак - как заявили руководители группировок "Д/ЛНР", ради депутата Надежды Савченко (так, например, 23 декабря член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что рассмотрение вопроса об освобождении боевиками заложников было вновь сорвано).

27 декабря 2016 года представители группировок "ДНР" и "ЛНР" заявили, что на двоих готовы вернуть Украине 47 заложников в обмен на 690 подозреваемых в терроризме граждан. Между тем, ранее Савченко заявила о договоренности с боевиками об обмене 226 задержанных на 52 украинских пленников.

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