В НАПК хотят проверять электронные декларации не более 180 дней

У Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции готов проект полной проверки электронных деклараций, но предложения общественности еще учтут. Об этом сказал заместитель главы НАПК Руслан Радецкий на брифинге во вторник перед круглым столом с представителями общественности, передает "Украинская Правда".

"На сегодняшний день Департаментом финансового контроля практически готов следующий проект полной проверки (деклараций). Мы готовы его сегодня обсудить с экспертной средой, общественностью, выслушать их пожелания и внести их поправки в нашу полную проверку", – заявил он.

Однако Радецкий подчеркнул, что есть требования законодательства, которые нужно учитывать.

По его словам, информация для проверки может поступать от СМИ, органов государственной власти, из интернета или от института открывателей.

Информацию будут проверять в течение 10 дней на предмет оснований для начала полной проверки.

Саму проверку предусмотрено проводить в течение 180 дней со дня выявления оснований. В случае необходимости возможно продлить этот срок не более чем на 180 дней, рассказал Радецкий. Он добавил, что возможно также приостановление – и потом возобновление проверки, но без нарушения срока 180 дней.

Полная проверка e-деклараций предусматривает три вида контроля: своевременность, правильность и полнота заполнения и логически-арифметический контроль.

Радецкий рассказал, что разрабатывают технические условия запуска автоматической проверки – это 4-5-й модуль, который позволит НАПК в автоматическом режиме проводить проверку: программа будет подключена к другим реестрам органов власти – и автоматически сопоставлять имеющуюся информацию, а затем демонстрировать красным цветом, если декларант нарушил закон, а зеленым – если никаких правонарушений не установлено.

А до тех пор будет действовать "ручной режим": специалисты Департамента финансового контроля готовят запросы к органам государственной власти, которые владеют теми или иными реестрами, – а потом сопоставлять их данные с декларациями.

Все декларации должны быть проверены.

За непредоставление своевременно декларации соответствующего человека будут привлекать к ответственности.

Как сообщалось, 31 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.

Президент Петр Порошенко считает большим шагом вперед запуск системы электронного декларирования и требует, чтобы декларанты объяснили свое состояние.

Руслан Радецкий заявлял, что первых уголовных производств за незаконные обогащения украинских чиновников стоит ожидать не ранее января 2017 года.

Cсылки по теме: