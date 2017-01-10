Проезд по дорогам обеспечивает почти 1 тыс. ед. техники и более 2 тыс. дорожников. За сутки - один человек погиб и 74 пострадали

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Осадки в виде снега, по состоянию на 12:00 10 января, в Украине наблюдаются в 11 регионах, для ликвидации последствий снежной стихии на дорогах работает 974 единицы техники и 2075 дорожников.
Как сообщила пресс-служба ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", ограничения движения остаются только на некоторых дорогах в Одесской области. В Николаевской области проезд полностью обеспечен. Движение открыто.
"Призываем водителей быть внимательными и осторожными за рулем. Соблюдайте неукоснительно правила дорожного движения, не превышайте допустимую скорость и не совершайте рискованных маневров", - говорится в сообщении.
Также ПАО рекомендует отказаться от поездок пассажирам с детьми и экскурсионными автобусами.
За минувшие сутки в Украине вследствие усложненных погодных условий и повышенной аварийности на дорогах погиб один и пострадали 74 граждан, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
"За сутки 9 января, в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины пострадало 75 граждан, из них один человек погиб", - говорится в сообщении на официальном сайте Нацполиции.
По данным правоохранителей, "критической по уровню аварийности остается ситуация в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской и Кировоградской областях".
По состоянию на 9:00 движение автотранспорта оставалось ограниченным в Одесской области и трассах М-13, М-15 и М-16.
Этой зимой в Украине будут и лютые морозы, и оттепели. Таким прогнозом на 2017-й год поделился начальник Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает Сегодня.
По его словам, и в зимний, и в летний периоды средние температуры ожидаются выше нормы, так как тенденция к общему потеплению продолжается.
"Но этой зимой будут и лютые морозы, и оттепели, а летом, как обычно, и жара, и прохлада с ливнями, точные даты которых предсказать невозможно", — рассказал Кульбида.
Кроме того, о температурных "качелях" в течение года говорит и завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды метеорологического НИИ Нацакадемии наук профессор Вазира Мартазинова.
"Зима будет неустойчивой. Наберется всего 20—25 морозных дней, — отметила Мартазинова. — В конце января 2017 года будет до –10, 10—11 февраля до –14, и это последние дни зимы. Дальше начинается весна", - отметила она.
Отметим, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что лютые морозы отпустят Украину, серьезный холод накроет часть Балкан.
Ранее врачи и Нацполиция дали советы украинцам, как пережить морозы.
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