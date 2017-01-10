Украинцев ждёт пасмурная и снежная погода. На Одесчине восстановили движение фур

Во вторник, 10 января, в Украине сохранится преимущественно пасмурная и снежная погода. Об этом сообщает Gismeteo.

"Во вторник, 10 января, в Украине сохранится преимущественно пасмурная и снежная погода, в Черкасской и Днепропетровской областях пройдет сильный снег, осадков не предвидится лишь в Николаевской, Одесской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

На западе страны, а также в Винницкой и Житомирской областях температура воздуха ночью составит -16...-11 градусов, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах -9...-7 градусов.

В Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях ночью прогнозируется -9...-4 градусов, днем температура воздуха составит -6...-3 градусов, в Кировоградской области ожидается до -1 градуса.

На востоке Украины ночью столбики термометров достигнут отметки -7...-4 градусов, днем покажут -5...-1 градус.

В южной части ночью ожидается -14...-10 градусов, днем прогнозируется -7...-6 градусов, за исключением Запорожской области (до 0 градусов).

В Киеве установится пасмурная погода, ожидается снег. Температура воздуха в течение суток составит -9...-5 градусов.

В Киеве 9 января в очистке улиц от снега принимали участие 59 бригад по ручной уборке (389 человек) и 264 единицы снегоуборочной техники. Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на "Киеватодор".

Сообщается, что за минувшие сутки было вывезено почти 2 тыс. т снега. При этом предприятия "Киевавтодора" работают в круглосуточном режиме.

Напомним, мэр столицы Виталий Кличко поручил до 10 января расчистить все улицы, магистрали и тротурары Киева от снега.

ГСЧС сняла ограничение для движения грузовых автомобилей в Одесской области, которые были установлены из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"С 18 ч. 9 января сняты ограничения движения грузовых, крупногабаритных транспортных средств на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск (предел Одесской области)", - говорится в сообщении.

В то же время остается ограниченным движение всех транспортных средств на дорогах Одесса-Рени и Одесса-Кучурган. Ограничено движение для большегрузного автотранспорта на автодорогах: Кировоград-Платоново, Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши.

Также сообщается, что в Хмельницкой области восстановлен проезд на дорогах местного значения к 18 населенным пунктам. В Николаевской области – к 8 населенным пунктам.

На дороге местного значения в с. Ульяновка Братского района Николаевской области проезд усложнен.

Напомним, по состоянию на 9 января, в 4 областях Украины движение транспорта было ограниченным, в 5 населённых пунктах не было света.

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