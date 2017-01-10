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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 10 января 2017 г.
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Пашинский об инциденте со стрельбой: я сделал всё правильно
время публикации: 12:44
последнее обновление: 12:53
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Прокуратура сегодня, 10 января, допросит Сергея Пашинского относительно инцидента со стрельбой на Киевщине

Прокуратура сегодня, 10 января, допросит Сергея Пашинского относительно инцидента со стрельбой на Киевщине. Об этом нардеп от фракции "Народный фронт" написал на своей странице в Facebook.

Пашинский уверяет, что заинтересован в объективном и публичном расследовании этой ситуации.

Также он рассказал, что друзья спрашивают у него, поступил бы он так же, если бы эта ситуация повторилась.

"Ежегодно тысячи людей страдают от пьяных хулиганов. И если хотя бы 5% таких "химикусов" будут знать, что на попытку насилия они могут получить адекватный ответ, и это их остановит, а я верю, что так и будет, то я сделал все правильно. Не как народный депутат, а как гражданин, муж и отец своих детей", - заявил нардеп.

31 декабря в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области Пашинский проcтрелил ногу местному жителю Вячеславу Химикусу.

В ходе конфликта депутат выстрелил Химикусу в бедро из пистолета, сам же получил удар бутылкой по голове.

Депутат заявляет, что нападавшей стороной был Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает обратное.

Уголовное производство по факту применения Пашинским огнестрельного оружия расследует прокуратура Киевской области.

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