В Украине на одного чиновника приходится 170 граждан

Количество государственных служащих в Украине по сравнению с другими странами мира более или менее оптимально: на одного чиновника приходится 170 граждан. Об этом в интервью Укринформу сообщила доктор наук государственного управления, профессор, заведующий кафедрой государственного менеджмента Национальной академии государственного управления при президенте Украины Светлана Хаджирадева.

Вопрос о том, сколько должно быть государственных служащих на 100 граждан или тысячу - дискуссионный отметила при этом Хаждирадева.

Хаджирадева также напомн6ила, что исследования с целью определить оптимальноео количество государственных служащих для обеспечения системы государственного управления в Украине не проводились и что 2015 году международные эксперты представили результаты сравнительного анализа систем государственной службы в более чем 20 странах мира, среди которых была и Украина.

Профессор привела данные по некоторым странам. Например, в Беларуси, где количество населения составляет 9,503 млн, на 1 чиновника приходится 176 граждан (общее количество чиновников - 53 703); в Эстонии (население - 1,3 млн) - 50 граждан (общее количество чиновников - 26 000); в Китае (население - 1340 млн) на 1 чиновника приходится 19 граждан (общее количество чиновников - 70 млн); в Латвии (население - 2,3 млн) -26 граждан на одногочиновника (общее количество чиновников 88 300); в Литве (население - 3,3 млн) на 1 чиновника приходится 165 граждан (общее количество чиновников - 20 000); в Германии (население - 83,2 млн) на 1 чиновника приходится 163 гражданина (общее количество чиновников - 507 520); Россия (население - 141,9 млн) на 1 чиновника приходится 140 граждан (общее количество чиновников 996 596); США (население - 309 млн) 147 граждан на одного чиновник (общее количество чиновников 2 101 200); в Украина (население - 46 млн) на 1 чиновника приходится 170 граждан (общее количество чиновников 283 400); во Франции (население - 61 млн) на 1 чиновника приходится 190 граждан (общее количество чиновников - 320 000).

"Как видим, количество государственных служащих в Украине в среднем на 1 тыс. граждан по сравнению с другими странами мира более-менее оптимально, - отметила Хаджирадева. - Также можем констатировать, что системы государственной службы Китая, Эстонии, Латвии более бюрократичны, нежели в Украине с точки зрения этого критерия - количества чиновников по отношению к числу граждан этого государства. Обратите внимание, что в малых по территории и населению странах - Латвия, Эстония - приходится, соответственно, 26 и 50 человек на 1 чиновника, а соседней с ними Литве - 165 человек".

Напомним, в 2015 году в Украине провели массовое сокращение чиновников. 1 мая 2016 вступил в силу новый закон "О государственной службе".

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