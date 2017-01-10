Прокуратура проводит обыски в Харьковском горсовете

Обыски в Харьковском горсовете проводят сотрудники прокуратуры и управления защиты экономики Главного управления полиции в Харьковской области.

Этот факт корреспонденту Укринформа подтвердила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

"Идёт расследование по статье "Получение неправомерной выгоды". Но главный фигурант не сотрудник горсовета. Идёт несколько обысков одновременно", - отметила Дубовик.

По ее словам, подробности будут известны позже.

Как говорит, в свою очередь, директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, силовики работают в юридическом департаменте: "Такие действия, к сожалению, становятся традиционными и дают повод для дискредитации горсовета".

15 сентября 2016 года в офисе мэра Харькова Геннадия Кернеса в гостинице "Националь", а также в помещениях горсовета проведены обыски в связи с уголовным делом о расхищении в Харькове 654 га земли на сумму 4 млрд грн.

Сам Кернес тогда же заявил, что к проведению обысков причастен глава МВД Арсен Аваков, и что еще в 2014 году этим делом без громких заявлений занималось областное управление милиции, и у правоохранителей есть все необходимые материалы. О подозрении Кернесу не объявлено.

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