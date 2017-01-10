 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 10 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Прокуратура проводит обыски в Харьковском горсовете
время публикации: 16:13
последнее обновление: 16:47
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Прокуратура проводит обыски в Харьковском горсовете

Обыски в Харьковском горсовете проводят сотрудники прокуратуры и управления защиты экономики Главного управления полиции в Харьковской области.

Этот факт корреспонденту Укринформа подтвердила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

"Идёт расследование по статье "Получение неправомерной выгоды". Но главный фигурант не сотрудник горсовета. Идёт несколько обысков одновременно", - отметила Дубовик.

По ее словам, подробности будут известны позже.

Как говорит, в свою очередь, директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, силовики работают в юридическом департаменте: "Такие действия, к сожалению, становятся традиционными и дают повод для дискредитации горсовета".

15 сентября 2016 года в офисе мэра Харькова Геннадия Кернеса в гостинице "Националь", а также в помещениях горсовета проведены обыски в связи с уголовным делом о расхищении в Харькове 654 га земли на сумму 4 млрд грн.

Сам Кернес тогда же заявил, что к проведению обысков причастен глава МВД Арсен Аваков, и что еще в 2014 году этим делом без громких заявлений занималось областное управление милиции, и у правоохранителей есть все необходимые материалы. О подозрении Кернесу не объявлено.

facebook

Cсылки по теме:

Луценко отчитался о миллиардах возвращенных государству и гражданам гривен
// NEWSru.ua // Украина // 7 января 2017 г.

Земельные махинации Добкина и Кернеса: за 4 месяца после обысков у следствия нет подозреваемых
// NEWSru.ua // Украина // 6 января 2017 г.

Задержанные на дому у тестя Кернеса "дерибанщики" земли в Обуховском районе взяты под арест
// NEWSru.ua // Украина // 29 сентября 2016 г.

Луценко об обысках в Харькове: готовились два месяца, старая шарманка не поможет
// NEWSru.ua // Украина // 16 сентября 2016 г.

Холодницкий просит Луценко не снижать доверие к правоохранителям и не покрывать судью "Сережу-четвертака"
// NEWSru.ua // Украина // 5 августа 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 18:59
 Партия ПАРНАС подала иск об отмене результатов выборов в Госдуму РФ
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 10 января 2017 г.  

Последняя новость – 18:59

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017