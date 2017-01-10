В зоне АТО пропали трое военных

Поиски трех военнослужащих, которые на днях пропали во время выполнения задания вблизи линии разграничения, продолжаются, к работам привлечены все необходимые силы.
Об этом во вторник 10 января заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает "Укринформ".
8 января трое украинских военнослужащих одной из военных частей не вернулись на место расположения подразделения после выполнения задания вблизи линии разграничения.
"Пока никакой официальной информации по этому поводу нет. Ведутся поиски. Задействованы все, кто к этому причастны, - и военная служба правопорядка, должностные лица оперативно-тактической группировки, и представители воинской части", - отметил он.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки – 9 января – в зоне проведения АТО боевики 46 раз открывали огонь, 5 украинских военных получили ранения. По информации штаба АТО, за 8 января российско-оккупационные войска совершили 51 обстрел в зоне проведения АТО, трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. 7 января террористы 72 раза нарушали режим прекращения огня – в тот день были ранены 6 украинских военных.
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