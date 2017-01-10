Боевики оборудуют новые позиции на Донецком направлении

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Пять украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки. Об этом сегодня, 10 января, на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
На луганском направлении противник вел огонь в Попаснянском районе. В частности, в районе Троицкого неоднократно фиксировались минометные обстрелы, работал снайпер противника. Также провокации имели место в Новозвановке, а в районе села Сизое боевики применили РСЗО БМ-21В. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 11 обстрелов, 5 из них - с применением тяжелого вооружения.
На донецком направлении самыми горячими точками остаются Светлодарская дуга, Зайцево, Авдеевка, Опытное. Половина обстрелов со стороны боевиков была из минометов, всего по позициям украинских военных было выпущено около 100 минометных снарядов.
Возле сел Луганское и Новолуганск противник обустраивает новые позиции, проводит минирование и пытается засылать разведгруппы к украинским укреплениям. Всего на донецком направлении за сутки зафиксировано 15 обстрелов.
На мариупольском направлении боевые действия не прекращаются в Марьинском районе и на участке Павлополь-Широкино. Эпизодически противник применяет минометы и бронетехнику. Всего на направлении за сутки зафиксировано 20 обстрелов, 2 из них – с применением тяжелого вооружения.
Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.
30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.
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