 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 10 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Сытник: НАБУ расследует дело в отношении ряда банков о выводе средств рефинансирования за границу
время публикации: 21:15
последнее обновление: 21:15
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет, что НАБУ расследует уголовное производство в отношении ряда банков о выводе средств рефинансирования за границу

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет, что НАБУ расследует уголовное производство в отношении ряда банков о выводе средств рефинансирования за границу.

"У нас есть уголовное дело, касающееся ряда банков, которые выводили средства рефинансирования за границу, в том числе через австрийские банки и далее в офшорные компании", - сказал он в эфире "5 канала" во вторник 10 января.

Директор НАБУ не уточнил названия банков, в отношении которых ведется расследование.

При этом Сытник отметил, что по данному делу еще нет подозреваемых, поскольку оно находится только на начальной стадии и необходимо отследить перемещение средств.

Как сообщалось, ранее в Бюро заявили, что в течение 2016 года Национальному антикоррупционному бюро удалось вернуть более 100 миллионов и помешать хищению более чем полмиллиарда гривен.

facebook

Cсылки по теме:

НАБУ по результатам анализа е-деклараций расследует 7 производств в отношении нардепов
// NEWSru.ua // Украина // 17 декабря 2016 г.

Тимошенко обратилась в НАБУ и СБУ с жалобой на "партнёров Порошенко"
// NEWSru.ua // Украина // 24 ноября 2016 г.

НАБУ подозревает главу госслужбы недр и геологии в незаконном обогащении
// NEWSru.ua // Украина // 17 ноября 2016 г.

Под Нацбанком митингуют Мураев и Рабинович: требуют чайник, биотуалет и гривну по 8
// NEWSru.ua // Украина // 17 ноября 2016 г.

ВР приняла закон о возврате средств обманутым вкладчикам и усилении ответственности финучреждений
// NEWSru.ua // Экономика // 15 ноября 2016 г.

НАБУ расследует несколько уголовных производств в отношении работы ОПЗ, рассказал Сытник
// NEWSru.ua // Украина // 24 октября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:05
 Американские сенаторы представили законопроект с новыми санкциями против РФ
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 10 января 2017 г.  

Последняя новость – 23:05

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017