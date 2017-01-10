Сытник: НАБУ расследует дело в отношении ряда банков о выводе средств рефинансирования за границу

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет, что НАБУ расследует уголовное производство в отношении ряда банков о выводе средств рефинансирования за границу.

"У нас есть уголовное дело, касающееся ряда банков, которые выводили средства рефинансирования за границу, в том числе через австрийские банки и далее в офшорные компании", - сказал он в эфире "5 канала" во вторник 10 января.

Директор НАБУ не уточнил названия банков, в отношении которых ведется расследование.

При этом Сытник отметил, что по данному делу еще нет подозреваемых, поскольку оно находится только на начальной стадии и необходимо отследить перемещение средств.

Как сообщалось, ранее в Бюро заявили, что в течение 2016 года Национальному антикоррупционному бюро удалось вернуть более 100 миллионов и помешать хищению более чем полмиллиарда гривен.

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