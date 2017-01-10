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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 10 января 2017 г.
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Ляшко заявил, что получил приглашение на инаугурацию Трампа
время публикации: 07:29
последнее обновление: 07:29
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Лидер парламентских "радикалов" Олег Ляшко заявил, что получил приглашение на инаугурацию Дональда Трампа

Лидер парламентских "радикалов" Олег Ляшко заявил, что получил приглашение на инаугурацию Дональда Трампа. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"Меня пригласили на инаугурацию Дональда Трампа. Не знаю лететь ли. Боюсь турбулентности. Последний раз был в Америке в 2001 году на первой инаугурации Буша-младшего. Приглашаю Дональда на свою будущую инаугурацию", - написал Ляшко.

Напомним, в ноябре Ляшко заявлял, что победа Трампа на выборах президента США - "это катастрофа".

Инаугурация нового американского президента состоится 19 января. Президента Украины Петра Порошенко не будет на церемонии.

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