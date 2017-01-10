Ляшко заявил, что получил приглашение на инаугурацию Трампа

Лидер парламентских "радикалов" Олег Ляшко заявил, что получил приглашение на инаугурацию Дональда Трампа. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"Меня пригласили на инаугурацию Дональда Трампа. Не знаю лететь ли. Боюсь турбулентности. Последний раз был в Америке в 2001 году на первой инаугурации Буша-младшего. Приглашаю Дональда на свою будущую инаугурацию", - написал Ляшко.

Напомним, в ноябре Ляшко заявлял, что победа Трампа на выборах президента США - "это катастрофа".

Инаугурация нового американского президента состоится 19 января. Президента Украины Петра Порошенко не будет на церемонии.

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