Ляшко заявил, что получил приглашение на инаугурацию Трампа

Лидер парламентских "радикалов" Олег Ляшко заявил, что получил приглашение на инаугурацию Дональда Трампа. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
"Меня пригласили на инаугурацию Дональда Трампа. Не знаю лететь ли. Боюсь турбулентности. Последний раз был в Америке в 2001 году на первой инаугурации Буша-младшего. Приглашаю Дональда на свою будущую инаугурацию", - написал Ляшко.
Напомним, в ноябре Ляшко заявлял, что победа Трампа на выборах президента США - "это катастрофа".
Инаугурация нового американского президента состоится 19 января. Президента Украины Петра Порошенко не будет на церемонии.
|
Cсылки по теме:
Трамп высказал уверенность, что при его президентстве Россия будет уважать США больше, чем теперь
// NEWSru.ua // В мире // 8 января 2017 г.
Украина наняла компанию для лоббирования своих интересов в США за 50 тыс долл в месяц
// NEWSru.ua // Украина // 7 января 2017 г.
54% американцев сомневаются в лидерских способностях Трампа
// NEWSru.ua // В мире // 3 января 2017 г.
Маккейн убеждён: люди из окружения Трампа поддерживают Украину
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.
Ляшко в новогоднюю ночь раздавал бездомным сырые яйца
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.
Ляшко знает, почему нардепы проваливают спецконфискацию
// NEWSru.ua // Украина // 20 декабря 2016 г.
Ляшко предлагает возродить ядерное оружие
// NEWSru.ua // Украина // 6 декабря 2016 г.
Ляшко на день рождения подарили корову
// NEWSru.ua // Украина // 5 декабря 2016 г.