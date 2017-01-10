Порошенко передал Сущенко письмо, в котором заверил, что прилагает все усилия для его освобождения

Президент Украины Петр Порошенко направил незаконно удерживаемому в Российской Федерации журналисту Национального информагентства "Укринформ" Роману Сущенко письмо, в котором заверил, что ежедневно предпринимает все возможные шаги для скорейшего возвращения на Родину, утверждает адвокат украинца Марк Фейгин.

"Президент Украины Петр Порошенко написал моему подзащитному, журналисту Роману Сущенко в тюрьму", - написал в своей странице в Фейсбук Фейгин во вторник и опубликовал скриншот данного письма.

В частично написанном от руки документе говорится следующее: "Уважаемый Роман Владимирович (эти слова написаны от руки, далее машинопись, – ред.), непростое время проходит ныне наша Украина, а Вам – тяжелее всего. И сегодня, когда Вы оторваны от семьи и близких, хотел бы, чтобы Вы вступили в Новый год с крепкой верой в силу единства, которая не знает границ и препон. Ваши соотечественники – морально с Вами, поблизости. За Вас переживает вся страна. Только в таком единстве мы победим и выдержим все испытания, которые попадаются на нашем жизненном пути".

Далее в тексте отмечается, что Сущенко ждут дома, а глава государства предпринимает все возможные меры для возвращения украинца на Родину: "Будьте уверены, что в родном доме не только ждут Вас, я как президент ежедневно прилагаю все усилия для Вашего скорейшего возвращения".

Завершается письмо написанными от руки словами: "С большим уважением и оптимизмом" и подписью.

Адвокат Сущенок Марк Фейгин, в свобю очередь, в своем аккаунте в Твиттер написал, что побывал у Сущенко в СИЗО "Лефортово" (Москва), где удерживают украинца. "Передавал всем привет, благодарил за поздравления. Президент Украины Романа поддержал", - сообщил адвокат.

Отвечая на вопрос в своей странице в Фейбуке о том, когда Сущенко получил письмо, Фейгин отметил, что письмо "сегодня его передает консул".

Напомним, ФСБ России 30 сентября в Москве задержала корреспондента украинского новостного агентства "Укринформ" Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной".

Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж". После задержания Сущенко Лефортовский райсуд принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. 28 ноября суд продлил срок ареста Сущенко до 30 января 2017 года.

Cсылки по теме: