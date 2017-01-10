Адвокаты не знают, куда увезли Карпюка, и когда Клыха доставят в Челябинск

Адвокаты не знают, где содержится украинец Николай Карпюк.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил адвокат Илья Новиков.

"Неизвестно (место нахождения, - ред.). Если до украинцев доходят отголоски истории про Ильдара Дадина, который был осужден в России за проукраинский пикет, это сейчас очень громкая история, его не могли найти пять недель, в случае с украинцами будет то же самое, к сожалению", - сказал он.

Новиков сообщил, что Карпюка увезли из Грозного 5 декабря. "Его повезли во Владимир вместо того, чтобы везти прямой дорогой на 1,5 тыс. км, его повезли окружным путем, там будет минимум 3 тыс., может даже больше. Его зачем-то повезли во Владимир через Ижевск. По какому маршруту повезут Стаса Клыха, мы не знаем, и сколько это займет, тоже не знаем", - добавил Новиков.

Также адвокат сообщил, что украинца Станислава Клыха уже этапировали из Грозного в Челябинск.

"Его увезли 7 января. Нам это стало известно вчера, в понедельник. Видимо, ближайшие три недели, это по опыту, мы ничего нового не услышим, потому что его повезли в сторону Челябинска. Пока он туда прибудет, эта система работает как "черный ящик", мы знаем, что в него вошло, но не знаем, что происходит внутри", - сказал он.

Адвокат также рассказал, какие меры предпринимаются для освобождения украинцев.

"При том, что мы с коллегами готовим документы и для Европейского суда, и надзорную жалобу в российский Верховный суд, все равно по опыту на это плохая надежда. Единственное быстро решение, которое возможно в течении ближайших месяцев, это какой-то обмен, согласованный с политиками", - сказал он.

Напомним, в мае 2016 года суд присяжных в Грозном (РФ) признал виновными граждан Украины Карпюка и Клыха. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований провозгласившей свою независимость Чеченской Республики Ичкерия. По данным следствия, они принимали участие в боях с российскими войсками в Грозном, и, в частности в боях в районе площади "Минутка" и у Президентского дворца.

Оба отрицают все обвинения.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Карпюка и Клыха, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн. "Мемориал" признал Клыха и Карпюка политзаключенными.

17 октября во время заседания суда по обвинению Клыха в оскорблении суда он заявил об отказе от своего адвоката Марины Дубровиной. Клых, у которого и раньше были психические срывы, сказал, что он "хочет себе в защитники певца Стаса Михайлова". Российская правозащитница, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав заключенных Зоя Светова заявила, что Клых сошел с ума из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия.

26 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отклонила апелляцию на приговор, вынесенный гражданам Украины Николаю Карпюку и Станиславу Клыху. "Приговор Верховного суда Чеченской республики в отношении Карпюка и Клыха оставить без изменения, а апелляцию – без удовлетворения", – сказал судья.

Министерство юстиции Украины направило в Россию запрос о передаче на родину Николая Карпюка, поскольку с таким заявлением обратился брат осужденного.

16 ноября стало известно, что Клыха и Карпюка в грозненском СИЗО-1 посетили украинские консулы. Оба политзека подписали документы для подачи властями их страны жалобы в ЕСПЧ.

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