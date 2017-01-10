Журналист, расследовавший расстрел "группы Эндрю", выехал из Украины из-за угроз

Алексей Бобровников - журналист, который изучал тему расстрела сводной мобильной "группы Эндрю", заявил, что покинул Украину из-за угроз.

Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook.

По его словам, он выехал из Украины еще месяц назад.

"В то же время, изложение цепочки событий, которые могли уничтожить меня (в физическом смысле не в меньшей степени, чем меня пытались уничтожить профессионально) неразрывно связаны с делом Эндрю Галущенко, убитого 2 сентября 2015 года неподалеку от города Счастье в Луганской области. Андрей был моим главным источником информации в вопросах исследования "серой зоны", - написал он.

Как пишет Бобровников, "с первых дней расследования, посвященного "серой зоне", а точнее, за два дня до убийства Андрея Галущенко", ему начали поступать угрозы физической расправы.

"Они приходили как в дружеской форме с похлопыванием по плечу, так и в форме угроз с оружием в руках. Подобные угрозы получали и другие люди, задействованные в изучении процессов торговли с оккупированными территориями", - написал он.

По словам Бобровникова, в общем ему поступало 5 предупреждений, о рисках его жизни в связи с расследованием "дела Эндрю".

Напомним, 20 сентября 2016 года прокуратура сил АТО приостановила расследование в деле об убийстве "мобильной группы Эндрю" на Луганщине.

Нынешний заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и тогдашний председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявлял, что Галущенко был его другом и неоднократно привлекал внимание общественности к этому делу. Тука выражал уверенность, что группу под Счастьем расстрелял "кто-то из наших" - в частности, экс-губернатор указывал на причастность к этому преступлению бойцов 92-й бригады.

В феврале 2016 года в Краматорске задержали подозреваемых в нападении на группу Галущенко демобилизованных бойцов 92-й бригады Свидра и Долженко. Бойцам вручили уведомление о подозрении по ч.2 ст.115 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает, в том числе, пожизненное лишение свободы.

Незадолго до их задержания заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Галущенко, заживо сожженный в машине, на самом деле был "штатным негласным сотрудником Службы безопасности, это не волонтер на добровольных началах". При этом, по словам Матиоса, при нападении на группу Галущенко "было уничтожено значительное количество доказательств".

Позже Тука заявил, что предлагал спецслужбам нелегально применять психоактивные вещества к фигурантам дела о расстреле группы Галущенко.

"Расследование идет достаточно результативно. Мы знаем практически все. К сожалению, есть пропасть между "знать" и "доказать". Я неоднократно предлагал спецслужбам воспользоваться тем, что называется "сыворотка правды". Во многих странах это абсолютно легально", - заявил Тука в ответ на вопрос о том, как, по его информации, идет расследование указанного дела.

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