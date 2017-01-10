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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 10 января 2017 г.
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Подо Львовом неизвестные разрушили памятник полякам, убитым в Гуте Пеняцкой
время публикации: 11:18
последнее обновление: 13:16
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Под Львовом неизвестные разрушили памятник полякам, убитым в Гуте Пеняцкой

Неизвестные повредили памятник полякам, погибшим от рук гитлеровских войск в 1944 году в селе Гута Пеняцкая Львовской области. Об этом Zaxid.net рассказал первый зампредседателя Бродовский райгосадминистрации Владимир Адамец.

По его словам, на место выехала следственно-оперативная группа, представители Службы безопасности Украины и районной власти. Правоохранители оценивают повреждения и устанавливают причастных к акту вандализма.

Издание отмечает, что информация о разрушении монумента первой появилась в российском информагентстве Regnum, а также в пророссийских СМИ. Видео с разрисованным националистической символикой монументом залито в новосозданный профиль на Youtube.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал инцидент "провокацией, направленной на обострение польско-украинских отношений, выгодной третьей стороне".

"Памятник, открытый в 2009 году, стал не только памятью о погибших в 1944 году жителях села, но и символом участия третьих сил в разжигании конфликта между нашими народами. Ведь Гута Пеняцкая - польское село, уничтоженное по приказу немецких оккупантов из-за провокаций дислоцированного здесь отряда советских партизан. К участию в карательной операции нацисты сознательно включили полицейские части, созданные из украинцев", - написал он в Фейсбуке.

Вятрович подчеркнул, что разрушение монумента не просто похоже на акты вандализма, которые в течение последних месяцев происходили на украинских кладбищах в Польше - они аналогичны и имеют ту же цель: разжигание "войны памятников".

"Осквернение могил и памятников по обе стороны границы должны встретить одинаково решительное осуждение в обеих странах как со стороны власти, так и гражданского общества", - отметил он.

Напомним, с 2014 года было не меньше 14 случаев вандализма по отношению к украинским памятникам и захоронениям в Польше, и ни одно из этих преступлений не было раскрыто.

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Вторник, 10 января 2017 г.  

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