Интеллигенция просит Порошенко и Гройсмана спасти украинскую службу Euronews

Десятки известных культурных деятелей, ученых и журналистов попросили президента и премьер-министра Украины помочь украинской службе Euronews, которая может прекратить работу.
Об этом информирует "ВВС Украина".
"Украинская редакция, единственная из 13-ти языковых служб и один из немногих голосов нашей страны в Европе, оказалась на грани закрытия уже в ближайшие недели", - говорится в обращении.
Подписанты указали, что канал решил прекратить украинское вещание из-за отсутствия финансирования и долгов со стороны Национальной телекомпании Украины.
Руководителей государства попросили вмешаться в ситуацию, чтобы сохранить украинскую редакцию.
"Подчеркиваем важность сохранения и поддержки украиноязычного медиаресурса в ЕС", - говорится в заявлении.
Активисты подчеркнули, что украинское вещание может исчезнуть на фоне "роста пророссийской пропаганды в Европе".
Обращение подписали 62 общественных, культурных и научных деятеля Украины: Ярослав Грицак, Николай Вересень, Виктор Морозов, Тарас Чубай, Виталий Портников, Мария Бурмака, братья Капрановы, Вячеслав Брюховецкий и другие.
Украинская служба Euronews работает с 2011 года.
Это стало возможным после заключения соглашения между каналом и Национальной телерадиокомпанией Украины. Часть финансирования предоставляло государство.
За годы работы НТКУ задолжала значительную сумму средств, а в середине 2016 Euronews даже выиграл судебный иск за долг в 10,5 миллиона евро.
В январе 2015 года украинская власть заявила, что прекращает финансировать проект.
Тогда известный бизнесмен Дмитрий Фирташ попытался стать партнером канала, однако их сотрудничество не удалась.
Как сообщалось ранее, в середине декабря 2016 года журналисты Euronews начали вторую забастовку в поддержку украинской, персидской и арабской служб, которые руководство телеканала планирует закрыть или сократить.
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