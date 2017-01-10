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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 10 января 2017 г.
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Интеллигенция просит Порошенко и Гройсмана спасти украинскую службу Euronews
время публикации: 22:05
последнее обновление: 22:05
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Интеллигенция просит Порошенко и Гройсмана спасти украинскую службу Euronews

Десятки известных культурных деятелей, ученых и журналистов попросили президента и премьер-министра Украины помочь украинской службе Euronews, которая может прекратить работу.

Об этом информирует "ВВС Украина".

"Украинская редакция, единственная из 13-ти языковых служб и один из немногих голосов нашей страны в Европе, оказалась на грани закрытия уже в ближайшие недели", - говорится в обращении.

Подписанты указали, что канал решил прекратить украинское вещание из-за отсутствия финансирования и долгов со стороны Национальной телекомпании Украины.

Руководителей государства попросили вмешаться в ситуацию, чтобы сохранить украинскую редакцию.

"Подчеркиваем важность сохранения и поддержки украиноязычного медиаресурса в ЕС", - говорится в заявлении.

Активисты подчеркнули, что украинское вещание может исчезнуть на фоне "роста пророссийской пропаганды в Европе".

Обращение подписали 62 общественных, культурных и научных деятеля Украины: Ярослав Грицак, Николай Вересень, Виктор Морозов, Тарас Чубай, Виталий Портников, Мария Бурмака, братья Капрановы, Вячеслав Брюховецкий и другие.

Украинская служба Euronews работает с 2011 года.

Это стало возможным после заключения соглашения между каналом и Национальной телерадиокомпанией Украины. Часть финансирования предоставляло государство.

За годы работы НТКУ задолжала значительную сумму средств, а в середине 2016 Euronews даже выиграл судебный иск за долг в 10,5 миллиона евро.

В январе 2015 года украинская власть заявила, что прекращает финансировать проект.

Тогда известный бизнесмен Дмитрий Фирташ попытался стать партнером канала, однако их сотрудничество не удалась.

Как сообщалось ранее, в середине декабря 2016 года журналисты Euronews начали вторую забастовку в поддержку украинской, персидской и арабской служб, которые руководство телеканала планирует закрыть или сократить.

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Cсылки по теме:

Журналисты Euronews заявили о цензуре и выразили недоверие руководству
// NEWSru.ua // В мире // 9 декабря 2016 г.

На телеканале Euronews бастовали украинская и ещё несколько языковых редакций
// NEWSru.ua // В мире // 6 декабря 2016 г.

Телеканал Шустера прекращает работу с 1 января
// NEWSru.ua // Украина // 1 декабря 2016 г.

Первый выход в эфир украинской версии Euronews состоится в День Независимости. В Интернете он появится 17 августа
// NEWSru.ua // Украина // 2 августа 2011 г.

Кабмин хочет создать украинский "Euronews", который могут отдать Арфушу
// NEWSru.ua // Украина // 20 октября 2010 г.


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Вторник, 10 января 2017 г.  

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