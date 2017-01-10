 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 10 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Полиция Донетчины сформировала штурмовой отряд
время публикации: 06:47
последнее обновление: 07:17
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В полиции Донецкой области сформирован новый штурмовой отряд
"Сегодня КОРД Главного управления НП в Донецкой области - мощный штурмовой отряд, предназначенный для сопровождения полицейских спецопераций и задержания вооруженных преступников, в том числе - в зоне боевых действий", - говорится в сообщении

В полиции Донецкой области сформирован новый штурмовой отряд. Об этом сообщает пресс-служба донецкой полиции.

"9 января 2017 года дали дорогу в жизнь спецподразделению КОРД. В его состав вошли сотрудники полиции, которые прошли отбор, 2-х месячные курсы выживания, получили соответствующий сертификат бойца КОРД и прошли переаттестацию", - отметил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Главная задача штурмового отряда - безопасность жителей и защита от террористической угрозы.

"Сегодня КОРД Главного управления НП в Донецкой области - мощный штурмовой отряд, предназначенный для сопровождения полицейских спецопераций и задержания вооруженных преступников, в том числе - в зоне боевых действий", - говорится в сообщении.

Аброськин отметил, что в настоящее время полностью решена проблема с автотранспортом, техническим обеспечением спецподразделения.

Единственным вопросом остается кадровое обеспечение. Сейчас подразделение укомплектовано примерно на 50%. В течение 2 - 3 месяцев планируется укомплектовать штат полностью.

Напомним, в декабреполицейскому спецназу Донетчины передали современную военную технику.

facebook

Cсылки по теме:

В освобождённом Новолуганском изменили номер вызова полиции: люди дозванивались в "ДНР"
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.

В колониях ОРДО действуют наркотрафик и "амнистия" в обмен на участие в военных действиях - Аброськин
// NEWSru.ua // Украина // 5 декабря 2016 г.

В Торецке изъяли сигареты производства "ДНР"
// NEWSru.ua // Украина // 24 ноября 2016 г.

Превентивная операция на Донетчине: правоохранители изъяли сотни взрывных устройств и 15,5 кг наркотиков
// NEWSru.ua // Украина // 22 ноября 2016 г.

Аброськин считает, что в Мариуполе "гораздо безопаснее, чем в любом городе соседних областей"
// NEWSru.ua // Украина // 30 октября 2016 г.

На Донетчине не хватает 1800 полицейских
// NEWSru.ua // Украина // 5 октября 2016 г.

В Донецкой области с января погибли 33 мирных жителя, количество убийств в "серой зоне" увеличилось
// NEWSru.ua // Украина // 3 октября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 08:18
 Украинцев ждёт пасмурная и снежная погода. На Одесчине восстановили движение фур
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 10 января 2017 г.  

Последняя новость – 08:18

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017