Полиция Донетчины сформировала штурмовой отряд

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В полиции Донецкой области сформирован новый штурмовой отряд. Об этом сообщает пресс-служба донецкой полиции.
"9 января 2017 года дали дорогу в жизнь спецподразделению КОРД. В его состав вошли сотрудники полиции, которые прошли отбор, 2-х месячные курсы выживания, получили соответствующий сертификат бойца КОРД и прошли переаттестацию", - отметил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Главная задача штурмового отряда - безопасность жителей и защита от террористической угрозы.
"Сегодня КОРД Главного управления НП в Донецкой области - мощный штурмовой отряд, предназначенный для сопровождения полицейских спецопераций и задержания вооруженных преступников, в том числе - в зоне боевых действий", - говорится в сообщении.
Аброськин отметил, что в настоящее время полностью решена проблема с автотранспортом, техническим обеспечением спецподразделения.
Единственным вопросом остается кадровое обеспечение. Сейчас подразделение укомплектовано примерно на 50%. В течение 2 - 3 месяцев планируется укомплектовать штат полностью.
Напомним, в декабреполицейскому спецназу Донетчины передали современную военную технику.
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