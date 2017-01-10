Дещица и Сынютка назвали акт вандализма в Гуте Пеняцкой провокацией

Глава Львовской облгосадминистрации Олег Сынютка в ходе встречи с генеральным консулом Польши во Львове Веславом Мазуром заявил, что считает провокацией разрушение памятника жителям Гуты Пеняцкой.

"Считаю, что это провокация. На фоне российской агрессии некто специально хочет "возмутить" народ", – цитирует главу Львовской ОГА на своей странице в соцсети Facebook директор департамента внутренней политики и информации Львовской ОГА Ольга Березюк.

Также она написала, что Синютка заверил генерального консула Польши в том, что правоохранительные органы приложат максимум усилий, чтобы раскрыть это преступление.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица считает провокацией акт вандализма в с.Гута Пеняцкая в Бродовском районе Львовской области, где неизвестные вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям этого села, убитым во время Второй мировой войны.

"Я осуждаю акт вандализма в Гуте Пеняцкой. Это явная провокация. Инициировано расследование. Преступники должны быть наказаны. Давайте не будем провоцировать", - написал он в своем микроблоге Twitter во вторник 10 января.

Как сообщалось, неизвестные повредили памятник полякам, погибшим от рук гитлеровских войск в 1944 году в селе Гута Пеняцкая Львовской области. На место выехала следственно-оперативная группа, представители Службы безопасности Украины и районной власти. Правоохранители оценивают повреждения и устанавливают причастных к акту вандализма.

Отмечается, что информация о разрушении монумента первой появилась в российском информагентстве Regnum, а также в пророссийских СМИ. Видео с разрисованным националистической символикой монументом залито в новосозданный профиль на Youtube.

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