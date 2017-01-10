На Светлодарской дуге силы АТО заняли новые позиции и оборудовали опорные пункты, - волонтёр

Силы Антитеррористической операции заняли новые позиции на Светлодарской дуге в Донецкой области.

Об этом во вторник 10 января написал волонтер Юрий Мысягин в своем Facebook.

"На Светлодарской дуге у нас "чуток" новых позиций появилось. Наши очень постарались и, что самое главное, все сделали тихо. "Сепары" только потом обо всем догадались, активизировались, но было уже поздно. Позиции наши и крепко наши", - сообщил он.

По словам волонтера, бойцы уже успели оборудовать на новых позициях опорные пункты. В настоящее время решается вопрос об электрификации занятых позиций.

Напомним, в декабре 2016 года несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. 23 декабря силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост. На следующий день - 24 декабря - оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе.

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