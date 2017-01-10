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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 10 января 2017 г.
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"ДНРовцы" приговорили украинца к 11 годам тюрьмы за "шпионаж"
время публикации: 17:54
последнее обновление: 18:12
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Так называемый "военный трибунал "ДНР" приговорил гражданина Украины Олега Чулгу к 11 годам тюрьмы за якобы "шпионаж в пользу сил АТО"

Так называемый "военный трибунал "ДНР" приговорил гражданина Украины Олега Чулгу к 11 годам тюрьмы за якобы "шпионаж в пользу сил АТО".

Об этом сообщает сайт так называемого МГБ "ДНР", передает "Украинская правда".

"Задержанный сотрудниками МГБ в феврале 2015 года гражданин Украины Чулга Олег Николаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 УК ДНР (шпионаж) и приговорен к 11 годам лишения свободы", – идет речь в сообщении.

Отмечается, что "в ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что Чулга О.Н., в 2014 году оказывавший содействие ополчению "ДНР" в г.Славянск, был завербован сотрудниками СБУ".

Так называемое "следствие" вменяет гражданину Чулге О.Н и "иную противоправную деятельность".

Напомним, украинская сторона передала 15 человек из списка боевиков в надежде, что Россия разблокирует процесс освобождения 58-ми украинских заложников, удерживаемых на неподконтрольных территориях.

В заложниках на не контролируемой Украиной территории находятся 110 человек.

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