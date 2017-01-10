На Буковине помешали очередной контрабанде сигарет

Пограничники Черновицкого отряда помешали попытке перемещения в Румынию более 1,3 тыс. пачек табачных изделий и задержали мужчину, причастеного к их транспортировке. Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

"Пограничный наряд отдела "Красноильск" рядом с линией границы обнаружил 3 ящика с табачными изделиями. Сигареты были подготовлены для перемещения через госрубеж. Немедленно организовав проверку местности, пограничники неподалеку заметили мужчину, который, поняв, что его разоблачили, попытался убежать от правоохранителей. После задержания выяснилось, что документов при себе нарушитель не имеет, однако он оказался местным жителем", - говорится в сообщении.

Сейчас сигареты доставлены в пограничное подразделение. Всего в ящиках было упаковано 1370 пачек табачных изделий. Задержанного гражданина привлекли к административной ответственности.

Напомним, в конце декабря пограничники обнаружили крупнейшую в 2016 году партию контрабандных сигарет - в грузовике, который должен был везти лесоматериалы, оказались 145 500 пачек сигарет.

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