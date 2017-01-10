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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 10 января 2017 г.
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В БПП не знают, кто оплатил их новогодний корпоратив

время публикации: 12:01
последнее обновление: 12:01
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Народные депутаты БПП не платили за новогодний корпоратив, который состоялся в клубе "5 элемент" еще 22 декабря прошлого года. Об этом замглавы фракции Сергей Березенко рассказал на телеканале "112 Украина" в программе "Люди Hard Talk" от 9 января.

"Был корпоратив максимально скромный. И в часов 10 там, кажется, уже все закончилось", – сказал Березенко.

Березенко не смог ответить, кто оплачивал предновогодний корпоратив "Блока Петра Порошенко", который состоялся 22 декабря.

"Я не могу сказать, потому что я не принимал в этом участие. У нас достаточно большое количество людей, которые имеют декларации, которые официально зарегистрировали денежные средства, доходы. Безусловно, в организации этого корпоратива главную роль сыграл, в том числе, и Игорь Кононенко, поскольку он является владельцем "5 элемента". Возможно, с нас высчитают каким-то образом. Но я сомневаюсь", – заявил Березенко.

Одновременно Березенко возразил, что Кононенко является фактическим руководителем парламентской фракции БПП.

"Решения мы принимаем коллегиально. По-другому эта фракция не заработает", – сказал нардеп Березенко.

По словам Березенка, на корпоративе было 95% фракции и подчеркнул, что фракция сегодня едина как никогда.

"Если говорить о людях, которых не пригласили, то есть депутаты, которые официально задекларировали, что они являются членами другой политической силы, которая в оппозиции к власти. А власть представляет "Блок Петра Порошенко". Абсолютно логично, что ничего другого, как написать какой-то очередной пост в Фейсбук, цель прийти туда не стоит у этих людей. Мы освободили их от необходимости или отказать, или прийти и сделать какое-то безобразие, которое бы раздражало других членов фракции", – отметил Березенко.

В июле 2016-го народные депутаты от БПП Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук стали членами партии "Демократический альянс".

Фракция БПП отпраздновала новогодний корпоратив в киевском спорт-клубе "5 элемент" вечером 22 декабря.

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