Печерский райсуд арестовал алкоголь Януковича в "Межигорье"

Печерский райсуд Киева наложил арест на алкогольные напитки, которые хранятся в "Межигорье", по производству касательно завладения имуществом экс-президентом Виктором Януковичем и еще рядом лиц.

16 декабря 2016 года следственный судья Светлана Шапутько удовлетворила соответствующее ходатайство старшего следователя по особо важным делам второго следственного отдела управления специальных расследований департамента спецрасследований Генпрокуратуры Максима Бойко.

Бойко просил в уголовном производстве №42014000000000069 от 6 марта 2014 года арестовать алкогольные напитки, которые находятся на территории урочища "Межигорье" в Киевской области.

Суд запретил служебным лицам ООО "Танталит", Януковичу или лицам, которые будут действовать от их имени или по их поручению (доверенности), отчуждать, распоряжаться и пользоваться целым перечнем алкогольных напитков.

Некоторые напитки из этой большой коллекции имеют более чем 100-летнюю выдержку.

Подозреваемый, обвиняемый, их защитник, законный представитель, другой владелец или владелец имущества, представитель юридического лица, в отношении которого ведется производство, которые не присутствовали при рассмотрении вопроса об аресте имущества, имеют право заявить ходатайство об отмене ареста имущества полностью или частично.

Такое ходатайство во время досудебного расследования рассматривает следственный судья, а во время судебного производства – суд.

Постановление следственного судьи может быть обжаловано в течение 5 дней со дня его объявления непосредственно в суде апелляционной инстанции.

Напомним, в декабре 2015 года сообщалось, что две бутылки алкоголя Виктора Януковича были украдены из музея коррупции в "Межигорье" и перепроданы в Лондон.

7 июля 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на ретро-автомобили Януковича, которые остались в "Межигорье" после бегства экс-президента.

С марта 2014 года Генпркуратура расследует производство по ч. 5 ст. 191; ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч.3 ст.358, ч.5 ст. 368, ч. 5 ст. 369 УК Украины по факту завладения бывшим премьер-министром и президентом, экс-главой Минприроды, экс-главой управления НАК "Надра України" и другими лицами комплексом зданий и сооружений урочища "Межигорье" и домом № 123-а на улице Межигорская в селе Новые Петровке Вышгородского района Киевской области, земельными участками, на которых он расположен, общей стоимостью 1 млрд. гривен, получение неправомерной выгоды на сумму свыше 650 млн. грн.

По этому производству сообщено о подозрении Виктору Януковичу и его сыну Александру, а также Эдуарду Ставицкому, Павлу Литовченко (руководителю "Танталит") и Сергею Клюеву.

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