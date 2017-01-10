МИД: "безвиз" для Украины должны принять до выборов во Франции. Британия не готова упрощать украинцам визовый режим

В МИД рассчитывают, что окончательное решение об отмене виз для граждан Украины будет принято весной, до завершения предвыборной гонки во Франции, но оно вступит в силу уже после выборов.

Об этом заявила в интервью "Европейской правде" Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции.

"Наш таймлайн, по которому мы сейчас движемся к безвизовому, говорит о том, что окончательное решение о безвизе будет принято до выборов во Франции, но оно вступит в силу, скорее всего, не раньше этих выборов", - считает Зеркаль.

Она одновременно подчеркнула, что возможность срыва безвиза не рассматривается, поскольку ЕС уже принял политическое решение, "все главы государств-членов Европейского Союза подписались под этим".

Елена Зеркаль надеется, что уже летом безвизовый режим для граждан Украины заработает на практике.

Представительница МИД также заявила, что ЕС безосновательно затягивает принятие данного решения.

"Несправедливо искусственно задерживать начало триалога с Украиной, как это происходит сейчас. И так же несправедливо будет потом держать грузин в Совете ЕС, пока украинская сторона не пройдет все процедуры.

Но мы говорим о ЕС, а они всегда найдут процедуры, которыми можно усложнить процесс. К сожалению, похоже, что именно это сейчас и происходит", - заявила она.

Ранее в Европейском парламенте подробно объяснили, как будет окончательно принят механизм временной приостановки действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами, а также рассказали о временных рамках, когда будут начаты межинституциональные переговоры о предоставлении безвизового режима Украине.

Как сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, Европейский Союз отложил предоставление Украине безвизового режима из-за позиции отдельных стран-членов.

"Задержка произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым очень трудно перейти психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы. Сейчас я говорил бы только о Франции. Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, его надо признать. Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года", – отметил Елисеев.

В свою очередь первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко отмечала ранее, что затягивание Евросоюзом предоставления Украине безвизового режима привело к тому, что ЕС начал терять доверие украинского общества.

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