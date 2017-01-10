В Киеве открыли банк одежды для нуждающихся

В Киеве открыли первый пункт, куда можно принести одежду, обувь и бытовую технику для нуждающихся. Они могут прийти в такой банк одежды и бесплатно взять необходимое. Столичные организаторы рассказывают, что люди охотно согласились и принесли столько добра, что все еле поместилось в помещении, сообщает телеканал ZIK.

Организаторы также говорят, что часто люди приносят даже новые вещи с этикетками. Зато одежду, который уже не пригоден к ношению, на выбор не предлагают.

Найти здесь можно даже бытовую технику. Недавно благотворители отдали несколько телевизоров. Они отмечают, что сейчас больше желающих сдать вещи, чем получить. Люди часто стесняются или же еще не знают про такое место.

Банк одежды – акция неодноразовая. Он продолжит работать и весной, вот только гардероб обновят и заменят вещи согласно сезону.

Ранее на улицах Киева установили холодильники, где желающие могут оставлять еду для нуждающихся.

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