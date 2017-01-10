В зоне АТО - 46 обстрелов. Ранены 5 украинских военных

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 46 раз открывали огонь, 5 украинских военных получили ранения. Об этом сегодня утром, 10 января, пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов террористы обстреливали Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино огонь также вела БМП.

На Донецком направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты вели огонь по Красногоровке, Авдеевке и Опытному. По Луганскому огонь вела БМП.

На Луганском направлении в районе Сизого боевики применили БМ-21 Град. Из минометов террористы неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов - по Станице Луганской и Новозвановке. По Новозвановке боевики вели огонь и из противотанковых управляемых ракетных комплексов. По Троицкому огонь вел снайпер.

Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

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