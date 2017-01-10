В 2016 году в зоне АТО небоевые потери превысили боевые, - Минобороны

За 2016 год небоевые потери в зоне проведения Антитеррористической операции превысили боевые.
Об этом говорится в официальном ответе Минобороны на запрос журналиста Алексея Братущака. Ответ Минобороны он опубликовал в Facebook во вторник 10 января.
Так, согласно данным Минобороны, в ходе боевых действий в зоне АТО в 2016 году погибли 211 человек, а небоевые потери составили 256 человек.
В их числе – 63 самоубийства, 30 убийств, 39 смертей от неосторожного обращения с оружием и 58 смертей от болезней, 18 в ДТП, 10 - из-за отравления (алкогольное, наркотическое и прочее), 29 – из-за несчастных случаев, 4 - нарушение мер безопасности, 5 – другие случаи.
"Теперь готовлю запрос в военную прокуратуру: сколько виновных в не боевой потери было установлено", - добавляет Братущак.
Напомним, в конце декабря 2016 года главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что потери сил АТО за сутки 29 декабря составили 8 военных, из них 3 боевых раненых, 5 – небоевых потерь (1 – самоубийство, 4 при неосторожном обращении с гранатой РГД-5). "Это война и ее последствия страшные", - сказал он.
Год назад, в январе 2016-го, председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский отметил, что "за три последних месяца число небоевых потерь превыcило боевые". Цифры депутат не озвучил.
В июне того же года Матиос сказал, что за два года с начала проведения АТО (весна 2014 года) небоевые потери составляют 1294 военнослужащих, 405 из которых – из-за болезней.
В августе 2015 года сообщалось, что с начала АТО на Донбассе (весна 2014 года) было зафиксировано 136 случаев самоубийства украинских военных.
В декабре 2016 года начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что с начала проведения антитеррористической операции и по состоянию на конец ноября 2016-го на Донбассе погибли 3 064 бойцов от всех силовых структур, ранены более 10 тысяч человек.
|
Cсылки по теме:
С помощью ДНК-экспертизы идентифицировали 450 погибших в АТО - Богомолец
// NEWSru.ua // Украина // 19 ноября 2016 г.
Минобороны: за время проведения АТО погибло 2145 военных, 7091 человек получил ранения
// NEWSru.ua // Украина // 29 ноября 2016 г.
Порошенко усилил соцзащиту семей участников АТО
// NEWSru.ua // Украина // 10 ноября 2016 г.
Рада приняла законопроект о создании базы данных ДНК военнослужащих для генетической идентификации
// NEWSru.ua // Украина // 12 июля 2016 г.
Неопознанными остаются 130 погибших участников АТО
// NEWSru.ua // Украина // 5 мая 2016 г.
Украинцы больше всего умирают от болезней сердца, рака и алкоголя
// NEWSru.ua // Украина // 22 февраля 2012 г.