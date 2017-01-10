В 2016 году в зоне АТО небоевые потери превысили боевые, - Минобороны

За 2016 год небоевые потери в зоне проведения Антитеррористической операции превысили боевые.

Об этом говорится в официальном ответе Минобороны на запрос журналиста Алексея Братущака. Ответ Минобороны он опубликовал в Facebook во вторник 10 января.

Так, согласно данным Минобороны, в ходе боевых действий в зоне АТО в 2016 году погибли 211 человек, а небоевые потери составили 256 человек.

В их числе – 63 самоубийства, 30 убийств, 39 смертей от неосторожного обращения с оружием и 58 смертей от болезней, 18 в ДТП, 10 - из-за отравления (алкогольное, наркотическое и прочее), 29 – из-за несчастных случаев, 4 - нарушение мер безопасности, 5 – другие случаи.

"Теперь готовлю запрос в военную прокуратуру: сколько виновных в не боевой потери было установлено", - добавляет Братущак.

Напомним, в конце декабря 2016 года главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что потери сил АТО за сутки 29 декабря составили 8 военных, из них 3 боевых раненых, 5 – небоевых потерь (1 – самоубийство, 4 при неосторожном обращении с гранатой РГД-5). "Это война и ее последствия страшные", - сказал он.

Год назад, в январе 2016-го, председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский отметил, что "за три последних месяца число небоевых потерь превыcило боевые". Цифры депутат не озвучил.

В июне того же года Матиос сказал, что за два года с начала проведения АТО (весна 2014 года) небоевые потери составляют 1294 военнослужащих, 405 из которых – из-за болезней.

В августе 2015 года сообщалось, что с начала АТО на Донбассе (весна 2014 года) было зафиксировано 136 случаев самоубийства украинских военных.

В декабре 2016 года начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что с начала проведения антитеррористической операции и по состоянию на конец ноября 2016-го на Донбассе погибли 3 064 бойцов от всех силовых структур, ранены более 10 тысяч человек.

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