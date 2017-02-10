Геращенко "троллит" росТБ: ратует воздвигнуть памятники Зоряну и Шкиряку в Иваново и Франковске

Народный депутат Антон Геращенко подхватил волну "троллинга" российского телеканала, сообщившего о "двух убийцах Гиви – Зоряне и Шкиряке".
Об этом Геращенко написал в Facebook в пятницу 10 февраля.
"Благодарю моих боевых побратимов Зоряна и Шкиряка за мужество проявленное в ходе спецоперации на территории оккупированного Донбасса. Обязательно выступлю с инициативой поставить прижизненные памятники Зоряну и Шкиряку в городах Иваново и Франковске", - пишет нардеп.
Напомним, после сюжета на российском телевидении, в котором журналист рассказал о "двух убийцах Гиви – Зоряне и Шкиряке", волна троллинга захлестнула сеть. В стороне не остался и сам советник главы МВД, член коллегии МВД Украины Зорян Шкиряк. А также и другой герой сюжета – внефракционный народный депутат Украины Дмитрий Ярош.
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