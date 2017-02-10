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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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Геращенко "троллит" росТБ: ратует воздвигнуть памятники Зоряну и Шкиряку в Иваново и Франковске
время публикации: 22:54
последнее обновление: 22:59
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Народный депутат Антон Геращенко подхватил волну "троллинга" российского телеканала, сообщившего о "двух убийцах Гиви – Зоряне и Шкиряке"

Народный депутат Антон Геращенко подхватил волну "троллинга" российского телеканала, сообщившего о "двух убийцах Гиви – Зоряне и Шкиряке".

Об этом Геращенко написал в Facebook в пятницу 10 февраля.

"Благодарю моих боевых побратимов Зоряна и Шкиряка за мужество проявленное в ходе спецоперации на территории оккупированного Донбасса. Обязательно выступлю с инициативой поставить прижизненные памятники Зоряну и Шкиряку в городах Иваново и Франковске", - пишет нардеп.

Напомним, после сюжета на российском телевидении, в котором журналист рассказал о "двух убийцах Гиви – Зоряне и Шкиряке", волна троллинга захлестнула сеть. В стороне не остался и сам советник главы МВД, член коллегии МВД Украины Зорян Шкиряк. А также и другой герой сюжета – внефракционный народный депутат Украины Дмитрий Ярош.

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Пятница, 10 февраля 2017 г.  

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