Ночью украинцы смогут увидеть лунное полузатмение и зелёную комету

В ночь на 11 февраля на небосклоне над Украиной будет лунное полузатмение. А потом над Землей пронесется и уникальная зеленая комета.
В отличие от полного затмения, когда Земля закрывает весь свет Луны, на этот раз можно будет наблюдать небольшое потемнение его верхнего края, передает 24tv.ua.
Затмение начнется в 00:30 по Киеву и продлится до 5:00 часов утра.
Также сегодня украинцы ночью смогут увидеть комету 45P с ярким зеленым хвостом. Она приблизится к Земле на максимально близкое расстояние — 12 миллионов километров. 45P появляется в Солнечной системе каждые пять лет. Для нее характерен яркий зеленый хвост, такой цвет ей придают испарения двоуглеродного газа, который отсвечивает зеленым в космическом вакууме.
Напомним, что прошлым летом – в ночь с 11 на 12 августа 2016 года – небо подарило людям звездопад, который можно увидеть раз в 133 года.
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