Юнкер: Украина к лету получит безвизовый режим с ЕС

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Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Украина до лета получит безвизовый режим со странами Евросоюза. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе, передает Европейская правда.
"Мы обсудили вопросы визовой либерализации – это произойдет к лету", - сказал Юнкер.
Владимир Гройсман пригласил Жан-Клода Юнкера и граждан стран ЕС посетить Украину во время проведения международного конкурса "Евровидение" в 2017 году в Киеве.
"Отдельно хотел бы, уважаемый господин президент, воспользоваться возможностью и пригласить вас, всех граждан Европейского Союза посетить Украину. В мае у нас состоится конкурс "Евровидение", - сказал Гройсман.
Премьер также продемонстрировал главе Еврокомиссии символ конкурса.
Конкурс "Евровидение-2017" будет принимать Киев. Свое участие подтвердили 43 страны. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.
Напомним, брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом может вступить в силу 12 июня.
Ранее Гройсман заявил, что окончательное решение Европейского Союза о введении безвизового режима для граждан Украины может быть принято до июня нынешнего года. По его мнению, причиной отсрочки Брюсселя стал миграционная кризис в Европе.
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