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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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Сепаратистку, ударившую молотком бойца АТО в Днепре, выгнали из России. С 5-летним запретом на въезд
время публикации: 18:42
последнее обновление: 18:46
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44-летнюю жительницу Днепра Марину Меньшикову, напавшую в октябре 2016 года в Днепропетровском академическом театре оперы и балета на воина АТО с молотком, выдворили из России и оккупированных ею территорий

44-летнюю жительницу Днепра Марину Меньшикову, напавшую в октябре 2016 года в Днепропетровском академическом театре оперы и балета на воина АТО с молотком, выдворили из России и оккупированных ею территорий, сообщает "Обозреватель".

Созданный оккупантами на захваченном украинском полуострове "Ленинский районный суд Крыма" принял "решение": привлечь Меньшикову к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства РФ и выдворить ее за пределы полуострова, с запретом на въезд в Россию и подконтрольные ею территории сроком на 5 лет.

По данным портала "События", 4 февраля этого года Меньшикова прибыла в Крым из Краснодарского края РФ к своим родственникам, проживающим в поселке Ленино (Еди Къую). В ходе проверки выяснилось, что еще в ноябре прошлого года у нее истек срок пребывания на территории России, к которой российские официальные органы относят и аннексированную украинскую Автономную Республику Крым.

22 октября 2016 года в Днепре в оперном театре женщина ударила молотком одного из зрителей, являвшегося украинским военнослужащим. Инцидент случился в антракте "Травиаты" Джузеппе Верди.

Нападавшей оказалась местная жительница, активная участница днепровских "антимайданов" и попытки штурма здания Днепропетровской ОГА в апреле 2014 года. Называет себя "русской, которую убивают "укропы".

Ей якобы не понравилось, что мужчина пришел на представление в военной форме.

При этом полицейские, кроме молотка, обнаружили у нее также и нож. По словам Меньшиковой, эти предметы нужны ей для "самообороны, от таких как этот (учасник АТО - ред.)".

Женщина также занимается сбором материальной помощи для пророссийских боевиков и внесена в базу данных сайта "Миротворец" как сепаратистка.

Долгое время ее профиль в соцсети "ВКонтакте" "украшала" символика пророссийской террористической организации "ДНР".

В Украине на нее отрыто уголовное производство по статье 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение).

Напомним, 8 февраля пограничники Херсонского отряда Азово-Черноморского регионального управления ГПС Украины на админгранице с Крымом задержали бывшего украинского военнослужащего, перешедшего на сторону оккупантов и ставшего служить в составе ВМС Российской Федерации.

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