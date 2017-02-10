Мать погибшего в Авдеевке бойца выиграла суд против РФ

Мать военного Ярослава Костышина, который погиб во время войны на Донбассе, выиграла суд против России. Соответствующее решение о взыскании с государства-агрессора суммы эквивалентной 60 тысячам евро в пользу Марии Костышиной 7 февраля принял Ивано-Франковский городской суд, передает ТСН.

В прошлом году в суд на Россию подала жена погибшего Светлана, которая с двумя дочерьми проживает в поселке городского типа Ярмолинцы Хмельницкой области. Ярмолинецкий райсуд принял решение о взыскании с Российской Федерации в пользу вдовы Костышина и его несовершеннолетних дочерей суммы морального и материального ущерба эквивалентной 189 тысячам евро.

Тогда российская сторона не подала апелляцию. Если в течение десяти дней не будет обжаловано и решение Ивано-Франковского суда, оно вступит в силу и семья получит законные основания требовать компенсации.

Чтобы заставить РФ выполнить решение суда, Мария Костышина собирается обратиться в Европейский суд по правам человека. Другой вариант -после того, как решение вступило в силу, его передают Государственной исполнительной службе, которая может арестовать счета или имущество российских компаний на территории Украины, продать его, а из вырученных средств выплатить компенсацию.

Погибший майор Ярослав Костышин родился в Ивано-Франковске, был кадровым военным, офицером, служил в армии с 1998 года. По словам матери, Ярослав отправился на фронт по приказу руководства. На Востоке Ярослав был командиром поста на позициях возле Донецкого аэропорта. Погиб 29 марта 2014 года во время исполнения обязанностей военной службы в Авдеевке.

После смерти Ярослава его жена вступила в ряды ВСУ по контракту. Сейчас она служит в военной части в Ярмолинцах.

Как сообщалось, Украина документирует для Гаагского трибунала последствия обстрелов Авдеевки.

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