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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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США: Украина продолжает иметь высокие показатели по уровню "пиратства"
время публикации: 08:23
последнее обновление: 08:23
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Украина продолжает иметь высокие показатели по уровню "пиратства"

Торговая палата США представила пятый выпуск издания международного Индекса уровня защиты интеллектуальной собственности, согласно которому Украина немного улучшила свой международный Индекс уровня защиты интеллектуальной собственности, однако остается среди стран с самым высоким уровнем контрафакта и пиратства. Об этом Укринформу сообщили в Американской торговой палате в Украине.

"Грустно осознавать, что в этом рейтинге Украина оказалась среди стран с самыми высокими показателями уровня контрафакта и пиратства во всем мире. Американская торговая палата в Украине будет продолжать способствовать развитию всеобъемлющей правовой и институциональной базы, связанной с вопросами охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, а также продвижению инноваций и творчества в Украине", - прокомментировал президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

В то же время, по результатам этого исследования, общая оценка Украины несколько увеличилась с 39% от общего возможного балла в четвертом издании (со счетом 11.55 с 30) до 40% (14,06 из 35) в пятом издании. Согласно данным исследования Торговой палаты США, это отражает небольшие, но все же положительные сдвиги в таких сферах, как защита патентов, борьба с онлайн-пиратством, правильный и сбалансированный подход в отношении применения исключений к объектам авторского права, защита торговых марок.

Среди сильных сторон было отмечено работу над приведением законодательства в сфере ИС в соответствие со стандартами ЕС и шаги на пути к выполнению Углубленной и всесторонней зоны свободной торговли между Украиной и ЕС; совершенствование защиты патентов в судебном порядке.

Однако ключевым сейчас является дальнейшая работа над усилением защиты авторского права в контексте улучшения взаимодействия ответственных лиц в сфере противодействии онлайн-пиратству и сбалансированного подхода к применению исключений к объектам авторского права, а также выполнения Украиной обязательств в рамках международных соглашений, касающихся интеллектуальной собственности.

"Такая оценка означает, что в Украине существует общее понимание важности и актуальности решения существующих проблем в сфере защиты интеллектуальной собственности, но остается большой простор для дальнейшего совершенствования", - прокомментировали показатели в Американской торговой палате в Украине.

Напомним, в мае 2015 года Торговое представительство США опубликовало "Список 301", в котором Украина была включена в перечень стран - нарушителей прав интеллектуальной собственности – в раздел Priority Watch List наряду с 12 другими государствами. В документе США призвали Украину к эффективным мерам для легализации программного обеспечения в госорганах. Эту проблему, наряду с непрозрачным администрированием сбора роялти и неэффективной борьбой с распространяющими "пиратский" контент ресурсами, США назвали основными.

Украина получила статус самой "пиратской" страны еще в 2013 году, однако санкции к ней не применялись из-за сложной политической ситуации.

В 2016 году в Украине начали активную борьбу с онлайн-казино и пиратскими торрентами.

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