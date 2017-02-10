Порошенко и Чавушоглу обсудили создание ЗСТ между Украиной и Турцией

Президент Украины Петр Порошенко и минстр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу договорились ускорить процесс заключения соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Украинцы могут получить возможность ездить в Турцию по ID-картам



"Стороны отметили высокую динамику двустороннего взаимодействия в контексте реализации достигнутых договоренностей и заявили, что это является прочной базой для дальнейшего развития стратегического партнерства. В ходе встречи также была отдельно отмечена важность скорейшего завершения переговорного процесса по заключению соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Чавушоглу заверил, что Турция и в дальнейшем будет оставаться непоколебимой в поддержке территориальной целостности Украины, в том числе непризнании незаконной оккупации Крыма.

Кроме того, была обсуждены повестка дня следующего заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которую планируется провести под сопредседательством глав двух государств весной текущего года.

Ранее Мевлют Чавушоглу заявлял, что сотрудничество с Россией важно для Турции, но оно не предусматривает пересмотра позиции Анкары в отношении конфликтов в Украине и Грузии.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины", - сказал Чавушоглу.

Украинцы могут получить возможность ездить в Турцию по ID-картам



Министерство иностранных дел Украины ведет переговоры с Турцией о возможности пересечения границы украинцами по внутренним картам-паспортам. Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на канале 1+1 заявил глава МИД Павел Климкин .

"Мы начали серьезный разговор об этом с нашими турецкими друзьями. Может, это заработает в ближайшее время. Думаю, что выйдем на результат очень быстро, но не могу сейчас сказать с точностью до одной недели", - сказал министр.

Также, по словам Климкина, подобные переговоры ведутся и с Белоруссией.

От ноября 2016 года украинцам оформляют только новенькие ID-карты. Однако не всем подряд: только желание для получения паспорта – маловато.

Сейчас такие пластиковые карточки выдают только детям в 16 лет и взрослым в случае кражи или потери паспорта, если это подтверждено специальными документами. Кроме того, ID-паспорт можно получить, если вам время вклеивать фотографию в 25 или 45 лет, и в случае изменения фамилии.

В базу вносят данные о человеке, в том числе - идентификационный код, он отныне будет напечатан просто на паспорте. Также графически нанесены фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, дата выдачи, содержится электронная подпись и фотография.

В базу вносят данные о браке, детях и месте регистрации, но никаких отметок в самом паспорте вы об этом не найдете. Эти данные зашифрованы на специальном чипе.

После оформления карточку выдадут через 20 рабочих дней.

Одновременно ездить за границу по ID-картам все равно не получится. И хотя у Украины есть соглашение с Россией и Беларусью о пересечении границы по внутренним паспортам, их пограничники наши новые паспорта за документ не считают.

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