 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Пятница, 10 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Террорист из Северодонецка получил три года лишения свободы
время публикации: 10 февраля 2017 г., 22:53
последнее обновление: 10 февраля 2017 г., 22:53
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Террорист из Северодонецка получил три года лишения свободы

Боевик "ЛНР" осужден к трем годам тюрьмы на Луганщине Вступил в силу обвинительный приговор бывшему боевику террористической организации "ЛНР", который принимал участие в боевых действиях против украинских подразделений.

Как сообщили в пресс-центре СБ Украины, в мае 2014 года 31-летний нигде неработающий житель Северодонецка присоединился к одному из бандформирований террористов.

С оружием в руках дежурил на блокпостах, патрулировал город на автомобиле газовой службы, похищенном боевиками. Также вместе с другими местными безработными и уголовными элементами злоумышленник прошел подготовку в тренировочном лагере в Лисичанске под надзором российского куратора.

В июле 2014 года, когда украинская армия освобождала Северодонецк и Лисичанск от боевиков, он оказывал ей вооруженное сопротивление в рядах НВФ. Однако, поняв, что дело проиграно, бежал.

Сотрудники СБУ задержали боевика в июне 2015 года.

За участие в деятельности незаконных вооруженных формирований Северодонецкий городской суд признал злоумышленника виновным и лишил его свободы сроком на три года с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа.

Как уже сообщалось, 44-летнюю жительницу Днепра Марину Меньшикову, напавшую в октябре 2016 года в Днепропетровском академическом театре оперы и балета на воина АТО с молотком, выдворили из России и оккупированных ею территорий.

В Украине на нее отрыто уголовное производство по статье 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение).

facebook

Cсылки по теме:

В Николаеве приговорили боевика-"ЛНРовца" к 8,5 годам тюрьмы
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.

Боевик, который отключил украинское ТВ в Бахмуте, получил 9 лет
// NEWSru.ua // Украина // 11 октября 2016 г.

Суд отпустил бывшего командира "ЛНРовцев" Корсунского из-под стражи за сотрудничество со следствием
// NEWSru.ua // Украина // 10 октября 2016 г.

Боевик "ЛНР" сдался СБУ
// NEWSru.ua // Украина // 27 сентября 2016 г.

Киевский суд разрешил вести заочное расследование в отношении боевика "Гиви"
// NEWSru.ua // Украина // 19 августа 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:10
 МИД Италии подозревает РФ в организации хакерских атак - СМИ
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Суббота, 11 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 23:10

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017