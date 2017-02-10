Террорист из Северодонецка получил три года лишения свободы

Боевик "ЛНР" осужден к трем годам тюрьмы на Луганщине Вступил в силу обвинительный приговор бывшему боевику террористической организации "ЛНР", который принимал участие в боевых действиях против украинских подразделений.

Как сообщили в пресс-центре СБ Украины, в мае 2014 года 31-летний нигде неработающий житель Северодонецка присоединился к одному из бандформирований террористов.

С оружием в руках дежурил на блокпостах, патрулировал город на автомобиле газовой службы, похищенном боевиками. Также вместе с другими местными безработными и уголовными элементами злоумышленник прошел подготовку в тренировочном лагере в Лисичанске под надзором российского куратора.

В июле 2014 года, когда украинская армия освобождала Северодонецк и Лисичанск от боевиков, он оказывал ей вооруженное сопротивление в рядах НВФ. Однако, поняв, что дело проиграно, бежал.

Сотрудники СБУ задержали боевика в июне 2015 года.

За участие в деятельности незаконных вооруженных формирований Северодонецкий городской суд признал злоумышленника виновным и лишил его свободы сроком на три года с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа.

Как уже сообщалось, 44-летнюю жительницу Днепра Марину Меньшикову, напавшую в октябре 2016 года в Днепропетровском академическом театре оперы и балета на воина АТО с молотком, выдворили из России и оккупированных ею территорий.

В Украине на нее отрыто уголовное производство по статье 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение).

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