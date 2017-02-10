Оккупанты обстреляли из "Градов" позиции сил АТО под Красногоровкой. За день – 34 нарушения тишины

В пятницу, 10 февраля, по состоянию на 18:00 зафиксированы 34 обстрела боевиками позиций сил АТО. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Facebook.

"Всего зафиксированы 34 обстрела. Потерь среди наших военных нет", - говорится в сообщении.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали Гнутово, Павлополь, Широкино, Водяное. Они применяли РСЗО БМ-21 "Град", танки и минометы различных калибров, обстреливая позиции сил АТО в районе Красногоровки.

На Донецком направлении из 120-миллиметровых минометов боевики обстреливали Авдеевку, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новгородское, Невельськое, Луганское и Зайцево. По позициям сил АТО в районе Авдеевки и Верхнеторецкого огонь вел снайпер.

На Луганском боевики из 120-миллиметровых минометов обстреливали Крымское, а Новозвановку - из гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщалось ранее, минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь.

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